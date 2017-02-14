У газпромовских "шишек" впервые за пять лет снизился доход

Суммарные доходы членов правления "Газпрома" по итогам 2016 года снизились на 9,4% - до 2,449 млрд рублей, сообщает Интерфакс ос ссылкой на отчет газового монополиста. Всего в правление входит 17 участников. В пересчете на одного члена правления средний годовой доход за 2016 год складывается на уровне 128 млн рублей, а среднемесячный - свыше 10 млн рублей.

В прошлый раз снижение выплат менеджерам (номинальное - до 1,067 млрд рублей с 1,088 млрд рублей) корпорация показала по итогам 2012 года по отношению к 2011 году.

Агентство отмечает, что топ-менеджеры "Газпрома" получают вознаграждение не только в головной компании, а также в советах директоров многочисленных "дочек". По итогам 2015 года 60% доходов менеджмента было обеспечено выплатами головной компании, а остальное - выплатами со стороны группы.