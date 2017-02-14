Депутаты предлагают штрафовать россиян на 300 тысяч рублей за дискредитацию в интернете

В Госдуму внесен законопроект, согласно которому дискредитация человека в интернете или СМИ будет наказываться штрафом до 300 тысяч рублей либо лишением права занимать определенные должности до трех лет, передаёт РИА Новости.

Согласно законопроекту, наказание будет наступать при "пропаганде исключительности, превосходства либо неполноценности человека, либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенная публично или с использованием СМИ, либо в сети "Интернет".

В документе отмечается, что ответственность за возбуждение ненависти либо вражды наступает только в случае наступления общественно опасных последствий.

В пояснительной записке к законопроекту уточняется, что в настоящее время используемая в законе формулировка имеет более широкую трактовку, нежели конституционные понятия "агитация" и "пропаганда". Следствием этого становится неоднозначность толкования нормы.

По мнению автора инициативы - депутата от ЛДПР Сергея Иванова, данные изменения помогут устранить имеющуюся неоднозначность и позволят "провести четкую границу между административной и уголовной ответственностью в области защиты основ конституционного строя и безопасности государства".