Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Депутаты предлагают штрафовать россиян на 300 тысяч рублей за дискредитацию в интернете

Опубликовано 14.02.2017 в разделе комментариев 0

Депутаты предлагают штрафовать россиян на 300 тысяч рублей за дискредитацию в интернете

В Госдуму внесен законопроект, согласно которому дискредитация человека в интернете или СМИ будет наказываться штрафом до 300 тысяч рублей либо лишением права занимать определенные должности до трех лет, передаёт РИА Новости.

Согласно законопроекту, наказание будет наступать при "пропаганде исключительности, превосходства либо неполноценности человека, либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенная публично или с использованием СМИ, либо в сети "Интернет".

В документе отмечается, что ответственность за возбуждение ненависти либо вражды наступает только в случае наступления общественно опасных последствий.

В пояснительной записке к законопроекту уточняется, что в настоящее время используемая в законе формулировка имеет более широкую трактовку, нежели конституционные понятия "агитация" и "пропаганда". Следствием этого становится неоднозначность толкования нормы.

По мнению автора инициативы - депутата от ЛДПР Сергея Иванова, данные изменения помогут устранить имеющуюся неоднозначность и позволят "провести четкую границу между административной и уголовной ответственностью в области защиты основ конституционного строя и безопасности государства".

 



Рейтинг:   1.00,  Голосов: 1
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Кто на самом деле убил Моторолу и Гиви?:
Результаты
Интернет-ТВ
О русской интеллигенции и феврале 17-го
О русской интеллигенции и феврале 17-го
14.02.2017
М.Калашников: Донбасс - не Крым, говорите?
М.Калашников: Донбасс - не Крым, говорите?
14.02.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Депутаты предлагают штрафовать россиян на 300 тысяч рублей за дискредитацию в интернете (0)
У газпромовских "шишек" впервые за пять лет снизился доход (0)
В Чите прошел митинг против отмены льгот нуждающимся (0)
Россельхознадзор запретил поставки мяса с четырех заводов Белоруссии (0)
Враги убили брата товарища Ким Чен Ына (5)
Против кого едут воевать американские танки? (17)
Сбежавший на Украину депутат от КПРФ Вороненков может стать губернатором Одессы (5)
Путин назначил депутата-единоросса Любимова и.о. губернатора Рязанской области (1)
Лидерам фракций Госдумы "подкинут" по 30 советников (3)
А не карать ли за оскорбление президента - усекновением языка? (18)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: К завтрашней дате
Максим Калашников Максим Калашников: О батальоне Прилепина
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: все знают, кто у нас Президент. И знают, что Президент - имя собственное
Максим Калашников Максим Калашников: Стрелков о митингах 18 февраля
Дарья Митина Дарья Митина: День святoй Хаврoньи - 1
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss