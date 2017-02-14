В Белом доме ждут от России "возвращения Крыма"

Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил во вторник, что президент США Дональд Трамп занимает "жесткую" позицию в отношении России. По его словам, Трамп "продолжает поднимать вопрос, связанный с Крымом, захват которого допустила предыдущая администрация". "Президент Трамп дал четко понять, что он ждет от России содействия в деэскалации ситуации на Украине и возвращения Крыма", - цитирует Спайсера Интерфакс.
Он также напомнил, что ранее постпред США при ООН Никки Хейли также заявила о жесткой позиции Вашингтона в отношении Крыма.
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встал в позу? написал 14.02.2017 22:47
Этот придурок еще и войну затеет, если калифорнийский судья разрешит.
Следовало ожидать написал 14.02.2017 22:46
ВольфВладимировичЖириновченко написал 14.02.2017 22:36
Пофигист 112 написал 14.02.2017 22:07
лцу написал 14.02.2017 22:02