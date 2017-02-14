В Белом доме ждут от России "возвращения Крыма"

Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил во вторник, что президент США Дональд Трамп занимает "жесткую" позицию в отношении России. По его словам, Трамп "продолжает поднимать вопрос, связанный с Крымом, захват которого допустила предыдущая администрация". "Президент Трамп дал четко понять, что он ждет от России содействия в деэскалации ситуации на Украине и возвращения Крыма", - цитирует Спайсера Интерфакс.

Он также напомнил, что ранее постпред США при ООН Никки Хейли также заявила о жесткой позиции Вашингтона в отношении Крыма.