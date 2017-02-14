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Московский листок

В Белом доме ждут от России "возвращения Крыма"

Опубликовано 14.02.2017 в разделе комментариев 5

В Белом доме ждут от России "возвращения Крыма"

Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил во вторник, что президент США Дональд Трамп занимает "жесткую" позицию в отношении России. По его словам, Трамп "продолжает поднимать вопрос, связанный с Крымом, захват которого допустила предыдущая администрация". "Президент Трамп дал четко понять, что он ждет от России содействия в деэскалации ситуации на Украине и возвращения Крыма", - цитирует Спайсера Интерфакс.

Он также напомнил, что ранее постпред США при ООН Никки Хейли также заявила о жесткой позиции Вашингтона в отношении Крыма.

 



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Всего комментариев к статье: 5
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Трамп занял "жопскую" позицию
встал в позу? написал 14.02.2017 22:47
его негры поставили в позу сразу же после первого указа.
Этот придурок еще и войну затеет, если калифорнийский судья разрешит.
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(без названия)
Следовало ожидать написал 14.02.2017 22:46
Да еще и Флинна выперли, лучшего кореша нашего Самого. Все, сдулся Трамп, теперь под систему ляжет, а потом его шлепнут по тихому. Прошла любовь, завяли помидоры...
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(без названия)
ВольфВладимировичЖириновченко написал 14.02.2017 22:36
Трамп чмо и скотина , а мы так радовались и надеялись на него, даже фуршет-кураж не хилый в думе устраивали ( некоторые правда упились до чертиков ). Ну ни чего он еще пожалеет, наш гениальный , солнцеподобный и самый умный воШть все равно этого ЧМОшника переиграет.
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(без названия)
Пофигист 112 написал 14.02.2017 22:07
Присоединяйтесь все кого американская содержанка админ банил по своей тупости.Барану админу и его холуям. Не умеете банить, тогда отсо/сите у пофигиста-бездари, клоуны и политические проститутки. У меня номеров для смены ника хватит до конца жизни идиота-владельца этого сайта.Пока полностью не снимите баны с моих ников и ip будите каждый день захлебываться моей спер/мой.
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(без названия)
лцу написал 14.02.2017 22:02
А в желтом доме ждут проигрывания "революции гидности" взад и возврата Украине Якуковоща.
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