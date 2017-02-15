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Московский листок

Система отчетливо приобретает черты мафиозно-феодальной олигархии

Опубликовано 15.02.2017 автором в разделе комментариев 2

война кремль максим калашников мафия феодализм
Система отчетливо приобретает черты мафиозно-феодальной олигархии

И ПРИШЕЛ ЭТОТ ДЕНЬ…

Вы, наверное, все слышали о том, что «из народа» уже прозвучало предложение ввести закон о защите достоинства президента РФ. Спикер Володин дал понять, что оный готовится. То есть, спираль деградации РФ круто закрутилась, и мы окончательно попадаем в неосредневековую антиутопию. Где уже готовится и закон о наказании за хулу на монарха.

Вот теперь максимальная осторожность в речах. Эзопов язык. Уход из-под удара. Уже понятно, что система смертельно боится экономического краха и устанавливает в РФ атмосферу паранойи и страха. Значит, дела власти совсем плохи.

 

ЗАКОНОМЕРНЫЙ ИТОГ 90-х 

Перед нами – закономерный итог «эволюции» системы, рожденной великой криминальной революции 1991-1993 годов. Когда в самом большом обломке СССР власть захватили уголовники, уничтожившее практически все, что выше торговли и добычи сырья, и когда оставшаяся собственность оказалась в лапах 0,2% семей. Когда социум подвергся чудовищному социально-имущественному расслоению, а народ был превращен в население, состоящее из разобщенных и безвольных дебилов. Само собой, такая система пришла к мафиозно-сырьевому неофеодализму, где «элита» организована в виде приватизированного государства. Что-то типа Ост-индской компании, созданной британцами для эксплуатации индийских колоний.

Образовавшаяся клептократия породила антиутопию, до боли смахивающую на Аркарнар из «Трудно быть богом». В антиутопии появилась своя квазимонархия. Теперь вот будет полагаться уголовная ответственность за хулу на нее. Но всплывают уже и другие феодальные реликты. Например, инквизиция. Максим Калашников уже обращал ваше внимание на то, что на «процессах» по делу «экстремистов» уже идут в ход секретные свидетели, чьи имя, лицо и даже голос скрыты. А это отлично известно по истории испанской инквизиции. Ну, лиха беда начало. Все это совмещается с культом 9 мая – злая ирония истории. А то, что уже создана квазирелигия Самого со своими ритуалами – всем видно. Все это совмещается с сырьевой экономикой и колониальной финансовой системой, с чудовищной коррупцией чванливой и бездарной «элиты».

Все это – логическое завершение того, что делал Ельцин и его сподвижники. Нынешняя Система прямо вырастает из ельцинщины. И те господа либералы, что сегодня – в «оппозиции» Путину, сами повинны в этом. Ибо кто при Ельцине крушил русскую экономику, учинял мозгопромывательную истерию и вручал огромные полномочия «сильному президенту»? Кто призывал разорвать конституцию и расстрелять парламент в 1993-м? Кто устроил неимоверное имущественное расслоение? Все это не могло не завершиться тем, что мы имеем сегодня. Все те опереточные «свободы» и «свобода слова», что были в 90-е, сохраниться не могли. Победившая клептократия закономерно пришла к закручиванию гаек.

Теперь мы неизбежно должны пройти через фазу полной обскурации. Она продлится до социально-экономического крушения. Совершенно не случайно то, что о законе «об оскорблении величества» появляется после того, как становится ясным полное крушение расейской «элиты» на «трампнаш». Когда стало понятным, что Трамп продолжит давить Москву. Причем на фоне полного провала ее в экономике. На фоне полного фиаско в выполнении прежних указов (печально известных майских, 2012 г.) указов президента. То есть, итоги президентского срока 2012-2018 гг. просто печальны.

Остается одно: прятаться, аки черепаха, в панцирь. И закручивать, закручивать, закручивать гайки.

Пока одна часть «элиты» не примется жрать другую. Что тоже неминуемо. Пока одна ее часть не примется искать «заговорщиков» в другой ее части. Ибо надо «отжимать» собственность и перехватывать иссякающие финансовые потоки. Нужен предлог…

Так что в это время, товарищи-друзья – максимальная осторожность, маскировка, иносказание. Верх деволюции Системы напомнит фильм Одесской киностудии 1979 г. «Волшебный голос Джельсомино». Помните, там правит ярко-рыжий король, некогда - главарь пиратской банды? Ведь его объявили изобретателем колеса, велосипеда, пороха и лошадок-качалок. Вообще, советские детские кино и мультики дают ключ к пониманию нынешней ситуации.

 

ПРИШЕСТВИЕ ЛИПОВЫХ «ТЕХНОКРАТОВ» В РАЗОРЕННЫЕ РЕГИОНЫ

А теперь – об экономической ситуации. Сегодня официозные медиа во весь голос верещат о том, что Москва ставит новых губернаторов: дескать, молодых (по 40 лет) технократов. Но для меня очевидно, что сие – свидетельство острейшего социально-экономического кризиса в РФ.

На какие регионы бросили «молодых технократов»? На Пермский край, Тамбовщину, Рязанскую область, Новгородчину и Бурятию. Туда, где, извните, полное экономическое гузно. Заглянем на сайт Минфина РФ и посмотрим на рост долгов сих регионов:

http://minfin.ru/ru/perfomance/public_debt/

Пермский край. Долг его бюджета на 1 декабря 2012 г. – 0,55 млрд. рублей. На 1 декабря 2014 года – 6,5 млрд. На 1 января 2017 г. – 21 млрд. рублей. То есть, регион – в долговой яме. При том, что доходы бюджета Пермского края упали с 99 млрд. рублей в 2014 до 85,4 млрд. в 2016 г. То есть, с учетом девальвации плюс инфляция казна края оскудела примерно на треть. Даже по паритету покупательной способности.

Бурятия? Долг на те же даты: 2012 г. – 4,09 млрд, 2014 г. – 4,65 млрд., 2017 – 10,1 миллиарда. Та же картина долгового завала. Бюджет Бурятии на 2017-й - Доходы — 43,1 миллиарда рублей, в том числе безвозмездные поступления из федерального бюджета в сумме 21,2 миллиарда рублей. Расходы — 45,2 миллиарда рублей. Дефицит — 2,1 миллиарда.

Тамбовская область? Долги-2012 – 3,7 млрд. В 2014-м они дорастают до 9,7 миллиарда. На 1 января 2017-го – 14,4 млрд. Доходы бюджета Тамбовщины в 2016 г. – 49 млрд. рублей, расходы – 45,9 млрд. Но зато на 2017 год доходы запланированы в 34,1 миллиарда рублей, а расходы – в 35,4 млрд. То есть, области будет очень больно, тамбовцам придется жутко затягивать пояса.

Рязанская область? Долги-2012 – 17,8 млрд. 2014 год – 10 млрд. На 1 января 2017 г. – 23,36 миллиарда. То есть, опять по уши в долгах. Бюджет Рязанского региона бездефицитен, расходы и доходы – по 39 млрд. Но в 2016 году расходы были (как и доходы) – 40,5 млрд. То есть, и тут идет обнищание, пускай и не так жестко, как на Тамбовщине.

Новгородчина? Долги в 2012-м – 8,9 млрд., в 2014 – 13,9 млрд., на 1 января 2017 г. – 15,3 млрд. Бюджет области на 2016-й был бездефицитным, доходы измерялись в 25,1 миллиарда рублей. На 2017 г. – 26,4 млрд. (тоже бездефицитный). Но в 2015-м доходы бюджета равнялись 25,3 миллиарда целковых, расходы – 27 миллиардов. То есть, на фоне роста долгов область нищает. Ибо если считать с девальвацией и инфляцией, то…

Кремль сажает на бедственные области якобы технократов? Да вы кого ни сажайте, регионы все равно останутся в нужде и кризисе. Они откуда деньги должны брать? С налога на прибыль предприятий. А поскольку общая макроэкономическая политика Москвы вызывает удушение производства (и Москва еще откачивает себе максимум доходов), то регионы приходят в упадок.

Максиму Калашникову интересно: а каким это боком новоиспеченные 40-летние губернаторы – технократы? Посмотрел я на биографии Решетникова, Цыденова, Никитина. Они – махровые молодые БЮРОкраты, на не технократы. Все – финансисты и перекладыватели бумаг, аппаратчики. Ни один из них не возглавлял высокотехнологичных, машиностроительных предприятий и корпораций, выказывая в этом деле успехи. Да, они – серые аппаратчики, всем обязанные Кремлю. Но причем здесь технократия?

Движение технократов возникло в США в 1930-1931 гг. Они выдвигали идею перехода власти в стране к инженерам, экономистам и техникам, к командирам промышленности. Они стояли за плановость в экономике и сулили каждому гражданину страны дом, автомобиль и 20 000 долларов годового дохода (эквивалент 200 тыс. сегодня). 
Стюарт Чейз - представитель этого течения. 

Технократами были Генри Форд, Курчатов и Берия, Туполев и Яковлев, нарком танковой промышленности Малышев и авиастроитель Боинг, атомники Оппенгеймер и Гровс, "космонавты" Королев и фон Браун.  В сегодняшней РФ технократы – это создатель «Тавриды-Электрик» Чалый, организатор Белгородского агропромышленного чуда Савченко, директоры агромашиностроительных заводов-лидеров Серебряков и Мальцев, создатель компании «Т8» Трещиков, сумевший разработать лучшие в мире оптоволоконные системы.

Надеюсь, вы понимаете всю разницу между технократами по сути и теми, кого сегодня объявляют "технократами" в РФ? В кадровом резерве Кремля нет ни одного технократа!  РФ – страна фальсификатов, имитаций. Здесь швейцарский сыр – из пальмового масла, колбаса – из сои. А нынешнее сырьевое воровство теперь объявляют аналогом Нового курса Рузвельта. А вот бюрократа, «протокольщика» (чай начальству поднести) Вайно объявляют реинкарнацией технократа Макнамары. В стране фальшивок стали называть технократами безликих и бесцветных перекладывателей бумажек, бухгалтеров, финансистов, существ-функций и вообще работников письменного стола, лишенных каких-либо политических взглядов, окромя "Чего изволите?" (Сейчас технократами стали объявлять даже Чубайса или даже Кудрина, хотя те приложили к разрушению русской техносферы недюжинные усилия). 

Ну, ежель в ход пошли такие «технократы», то дела в РФ совсем плохи. Кризис они только усилят. Так что самое время принимать вполне средневековые «законы».

В это время – максимальная осторожность, друзья! 



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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
!!!DABOG--OPJAT --PRIHOL!!& написал 15.02.2017 00:10
"Перед нами &#8211; закономерный итог &#171;эволюции&#187; системы, рожденной великой криминальной революции 1991-1993 годов. Когда в самом большом обломке СССР власть захватили уголовники, уничтожившее практически все, что выше торговли и добычи сырья, и когда оставшаяся собственность оказалась в лапах 0,2% семей."
- Таки не надо забывать, что эти уголовники опираются на надежную прослойку из бесноватых гав-ноликов и безумных вчонкиных, а прослойка - на тупых, вечнопьяных роботов-матаголиков, которых долбостройка освободила от коммунистического гнета трезвенников и дала свободу бухать все, вплоть до "Боярышника"! Тут все громко и плотно завернуто-заворочено! Власть, кака говориться - "плоть от плоти"... То таки да...
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ты что забыл сокола сталина Д.Ф.Устинова..
Мксимка ... написал 15.02.2017 00:08
он жэ Топ_топ_ минеджэр 40-50 годов..хотя потом его Андропп -подмял под сибя...
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