Шон Спайсер лишил Россию национальной надежды

Главная новость, конечно, это то, что заявил на ежедневном брифинге пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер: "Президент Трамп дал очень ясно понять, что он ожидает, что российское правительство начнет деэскалацию конфликта на Украине и вернет Крым".

Максим Калашников: "Все правильно. Хакерами Москва сделала для Трампа грязную работенку по вышибанию Демпартии и Клинтонидов. Трамп использовал Кремль. А теперь он его кидает и загоняет воевать с исламским терроризмом: до последнего русского за американские интересы. Впрочем, поскольку оные террористы Америке почти не угрожают, главная задача - заставить РФ увязнуьб в далеких землях и жечь ресурсы для своего развития в бессмысленных войнах. Вот вам и итог "многоходовочки"... Теперь я понимаю, почему в РФ так спешно хотят принять закон о наказании за хулу на монарха. А чего еще остается делать?"

Трамп ведь бизнесмен, а не рыцарь в белых одеждах. В бизнесе "кинуть" - это норма, особенно если кинутая сторона ничего "предъявить" не может - кишка тонка.

Не знаю, как насчет русских хакеров, но то, что часть американцев голосовала за Трампа именно потому, что он хотел нормализации отношений с Россией - это факт. И эти избиратели тоже чувствуют себя "кинутыми", потому что Путин не может вернуть Крым, не став государственным преступников внутри России. Это такой повод для импичмента, что не уверен даже в лояльности со стороны "Единой России".

Не уверен, что правящая в России клика сегодня готова разменять Путина на отношения с Америкой.

И потом, как вернуть Крым, когда 95 процентов крымчан не просто высказались на референдуме за вхождение в Россию, они все уже 3 года как российские граждане. И они прекрасно понимают, что возвращение в Крыму вооруженных сил Украины им нечего хорошего не сулит - да вот хоть похищения на границе бывших украинских военных, сейчас служащих в российских войсках. Очень наглядный пример.

Кстати, а как борется российское государство за их возвращение? Украинский военный атташе с сотрудниками уже арестован за шпионаж и ждет обмена на наших похищенных военных? Нет, ничего подобного?..

Все же прекрасно понимают, что возврат Крыма Киеву - это не деэскалация конфликта, а новый конфликт, в который будут вовлечены 2,5 миллиона человек. Ведь до референдума о вхождении Крыма в состав РФ прошел референдум о независимости от Украины. Как с этим быть? Будет ли ООН поддерживать крымских борцов за независимость от украинских оккупантов?

Да Киеву и не нужен никакой Крым, там прекрасно понимают, что это удавка на шее. Там с ужасом ждут "урегулирования" на Донбассе, который совершенно не хочет быть Украиной. Да, там устали и уже хотят хоть какого-нибудь порядка, но не "нового порядка", который несет с собой сегодняшная киевская власть.

И это изменить совершенно не в силах Путина, даже если б он и хотел. То есть всем, надесь, понятно, что Путин очень хочет украинского урегулирования. Но хоть это и кощунственно звучит по новым российским реалиям, не все в его силах.

А для Киева его новая роль "санитарного кордона" Европы все больше нравится. Украинским властям прощается всё - и зверства военщины, и запредельная коррупция. На словах журят, но дальше слов дело не движется. Ну да, в Евросоюз не примут, но обладателям дипломатических паспортов с открытыми визами вовсе и не нужно, чтобы следом за ними в уютную Европу рванули еще миллионов 20-30 нищих соотечественников. Они эту гопоту и на Банковой видят вполне достаточно. Они себя прекрасно чувствуют именно при нынешнем статус-кво.

А Трампу в целом совершенно все равно, что чувствует Путин, стоя в раскоряку. И уж тем более его не интересуют эти мелкие жулики из украинского "истэблишмента", отлавливающего его возле туалета.

Я уже писал, что никто никаких санкций снимать не собирается - не для того вводили. На европейских курортах с рязанской харей тоже делать нечего - есть Египет, Израиль и чудесные пляжные места в Юго-Восточной Азии. В конце концов, Крым наш. Да, Максим Калашников может и не увидеть больше Одессу в этой жизни, а Эдуарда Лимонова не пустят навестить могилы родителей в Харькове. Такие вещи случаются - Аверченко тоже больше не увидел родного Севастополя, а сейчас даже никто не знает, где точно стоял дом его родителей и где он родился. Увы.

Но вот не плевать ли с высокой стенки на такие вещи и Трампу, и Путину?

Вот с чем плохо, что вызывает беспокойство - это откровенная слабость "сырьевой империи". В свежей беседе Максима Калашникова с генералом Николаем Шамом поднимался этот вопрос - об оборонном потенциале России в сравнении с американским. Вот это важно, поскольку войны уже почти сто лет выигрывают отнюдь не генералы, а генеральные конструктора и директорский корпус. При условии адекватного высшего руководства, конечно.

Во времена СССР наш оборонный комплекс все равно был слабее американского и тем более совокупно с ведущими странами НАТО. И военный паритет удавалось удерживать только благодаря огромному перекосу в сторону оборонного производства - в ущерб потребительскому рынку. Что вызывало понятное раздражение граждан - в космос летаем, а кроссовок нормальных пошить не можем. А уж приехав из случайной командировки на запад советский человек надолго впадал в депрессию. Но это было объяснимо, хотя людям тоже ведь хотелось жить здесь и сейчас, а не в светлом будущем, которое так и не наступило.

Но откуда сегодняшняя эйфория имени Дмитирия Олеговича Рогозина? В 90-е годы российская промышленность по сравнению с советским периодом рухнула раза в четыре - это не считая, что прежде она ополовинилась из-за распада СССР. Причем гайдаровские реформы нанесли удар в первую очередь по "оборонке". Потом был кризис 1998 года, после которого началось некоторое восстановление. При кабинете Примакова-Маслюкова промышленный рост составлял аж 30 процентов! Но всего один год. При кабинете Касьянова промышленный рост был 7-8 процентов, а с началом нефтегазового бума стал где-то 1,2-2 процента, иногда уходя даже в минус. В Последние года три идет небольшой рост. Очень небольшой.

То есть до советского уровня надо развиваться еще очень долго, пока мы едва достигаем трети промышленного производства РСФСР (а не СССР). И роста в 30-40 процентов годовых эпохи сталинских пятилеток даже близко не намечается. То есть мы обречены на неизбежное отставание от США, как бы провально не шли у них дела с промшленной политикой. А уж если Трампу удастся добиться подъема в промышленности, как он обещал на выборах... Хорошо бы, если б и с этим он "кинул" избирателя.

Пока же наш флот, всегда отстававший от американского - это в целом развалина "Адмирал Кузнецов" против 11 авианосных групп ВМС США. Наши ВВС пополняются самолетами 4 поколения, в то время как США уже насытили свои войска пятым и прекратили производство - готовят проект шестого. У нас же хронический Т-50 должен был пойти в серию еще в 2015-м, да вот уже 17-й, а обещают лишь в будущем году. И так со всем, а обвинять кого-то тоже глупо - тут как с бегемотом из анекдота: рот закрывается - жопа открывается, жопа закрываетя - рот открывается, а почему? Кожи не хватает!

Приоритеты ни хрена не выставлены, ни в промышленной политике в целом, ни в оборонной промышленности в частности. Кадры решают всё, но на этот раз они решили, кажется, забить на всё болт. Тут уже Максим Калашников написал - это не технократы, а "технокрады" из молодых бюрократов. Других нет? А ведь были! Куда делись? Так ведь сегодня каждый порядочный человек в оппозиции этому режиму. Зато непорядочные в очередь стоят поддержать! Успевай только за карманами следить...

Как удалось Путину и его компании восстановить против себя все дееспособное население страны? Отвечу, ответ очень простой - 16 лет. 16 лет у власти, ничем не ограниченной и никому не подконтрольной.

А надо как-то проводить мобилизацию, в самом широком смысле слова. Кого мобилизовывать с таким потенциалом? Неучей и жополизов? Ну и результат... А ведь как бодро начиналось, "За нами Путин и Сталинград!" Вот только заканчивается что-то не очень. Пресс-секретарь Белого дома сказал пару фраз, и вся национальная идея ушла грустным пуком...

Анатолий Баранов