В бюджете Севастополя каждый третий рубль - схомячили?

«Общая сумма проверенных средств бюджета в 2016 году равна 297,5 миллиардам рублей, из которых в рамках мероприятий контрольного характера проверка проведена относительно 623,7, а в рамках экспертно-аналитических работ еще 296,8. Нарушения, выявленные в рамках этих мероприятий, приравнивают 92,5 миллиардам рублей», - заявила Юлия Кокарева, глава КСП Севастополя.

Она также отмечает, что наибольшее количество нарушений обнаружено при осуществлении государственных закупок, вторая позиция относится к распоряжению государственной собственностью.

«Вследствие допущенных нарушений объем ущерба, причиненного только Севастополю, достиг 9,4 миллионов рублей. К возврату в бюджет рекомендуется возвращение 8 миллионов», - добавила Кокарева.

- Я правильно понял, что каждый третий рубль в бюджете Севастополя за прошлый год "левый"? - удивился главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Правда, КСП требует, чтоб вернули взад только 8 миллионов. А остальное? Мне положительно нравятся севастопольские чиновники. Осенью сообщили, что социальные расходы из федеральной целевой программы исполнены на 4 процента, что ли... Потом выяснилось, что 75 процентов граждан сталкиваются с коррупцией чиновников. А теперь вот обнаружилось, что каждый третий рубль в бюджете того... Это они в сентябре так на выборы губернатора пойдут, с таким припасом. Правда, без конкуренции - установили, что выдвигаться можно только от партий, а без подписей в Севастополе могут идти только от "Единой России". Ну и 10-процентный муниципальный барьер. В общем, тут все четко, муха не проскочит. А в бюджете зато - полная махновщина. Потом пройдут выборы, и можно будет в бюджет руками, ногами и прочими местами. Если до выборов что-то останется...