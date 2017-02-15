Киеву понравилось заявление Белого дома о возвращении Крыма

Пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко позитивно оценил заявление Белого дома о том, что президент США «ждет от России содействия в деэскалации конфликта на Украине и возвращения Крыма». "Хорошее заявление представителя Белого дома. Россия должна вернуть Крым Украине", — написал Цеголко в Twitter.

Накануне пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил, что президент США Дональд Трамп занимает «жесткую» позицию в отношении России и ждет от Москвы активного участия в деэскалации конфликта на Украине.