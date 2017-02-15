Киеву понравилось заявление Белого дома о возвращении Крыма

Пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко позитивно оценил заявление Белого дома о том, что президент США «ждет от России содействия в деэскалации конфликта на Украине и возвращения Крыма». "Хорошее заявление представителя Белого дома. Россия должна вернуть Крым Украине", — написал Цеголко в Twitter.
Накануне пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил, что президент США Дональд Трамп занимает «жесткую» позицию в отношении России и ждет от Москвы активного участия в деэскалации конфликта на Украине.
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лцу написал 15.02.2017 10:50
И не спрашивают саму обанкротившуюся Украину, хочет ли она в действительности возвращения ей Крыма, или в ужасе от возможных новых расходов?
Они таки тупые!