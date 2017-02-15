Глава Карелии Александр Худилайнен ушел в отставку

Глава Карелии Александр Худилайнен в среду, 15 февраля, заявил журналистам о досрочном сложении своих полномочий. "Я обратился к президенту Российской Федерации Владимиру Владимирову Путину о досрочном сложении полномочий главы республики Карелия. Это обдуманное, взвешенное мной решение не ходить на выборы, до которых осталось всего 207 дней. И нужно дать кандидату президента показать себя в республике Карелия", - цитирует Интерфакс чиновника.

Он отметил, что пока не знает, куда его назначат, но отметил, что готов к любому месту работы, которое поручит ему президент.

Худилайнен занимал должность главы Карелии с 24 мая 2013 года. Предполагается, что выборы нового главы будут назначены на сентябрь 2017 года.

По сообщению местных СМИ, и.о. руководителя республики Карелия будет назначен начальник Службы судебных приставов РФ Артур Парфенчиков.

Ранее в отставку ушли еще несколько глав регионов — Пермского края Виктор Басаргин, Бурятии — Вячеслав Наговицын, Новгородской области — Сергей Митин и Рязанской области Олег Ковалев.