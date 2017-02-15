Любовь россиян к Сталину достигла максимума за 16 лет

Уровень поддержки россиянами личности и политики Иосифа Сталина вырос до исторического максимума за последние 16 лет, сообщает РБК со ссылкой на результаты опроса «Левада-центра».

Если с «восхищением», «уважением» и «симпатией» к генсеку ЦК ВКП(б) Сталину в марте 2016 года относились 37%, то в январе 2017 года это число выросло до 46%.

При этом увеличилось количество россиян недовольных Сталиным. Если с «неприязнью», «страхом», «отвращением», «ненавистью» в начале 2016 года к нему относились 17%, то в 2017 году — уже 21%.

По словам замдиректора Левада-центра Алексея Гражданкина, всплеск любви россиян к Сталину связан с тем, что у многих он ассоциируется с «порядком в стране». «Чем острее положение дел в стране, чем жестче вызовы перед государством, тем более в массовом сознании оказываются востребованы люди с жесткой позицией. В либеральные времена такие настроения падают, сейчас же — время конфликта с Западом и нового витка холодной войны, поэтому мы видим рост симпатии к таким фигурам», - пояснил социолог.

Социологи также отмечают возросшую любовь россиян к генсеку ЦК КПСС Брежневу. Число одобряющих его деятельность достигло в начале 2017 года 47% (39% в 2006 году),

Все лучше россияне относятся к нынешнему президенту России Владимиру Путину. В 2006 году положительно о Путине отзывались 76%, в 2017 году — 83%. Негатив к нему за этот же период снизился с 8 до 5%.

Самыми нелюбимыми правителями у россиян оказались Михаил Горбачев, Борис Ельцин и Никита Хрущев.

К последнему советскому генсеку Михаилу Горбачеву позитивное отношение респондентов немного выросло: с 13% в марте 2015 года до 15% в январе 2017 года. С другой стороны, ощутимо больше стало и его критиков: с 36 до 46% в тот же период.

Выросло позитивное отношение и к первому президенту Российской Федерации Борису Ельцину. С 12% в 2006 году до 17% в 2017 году. При этом респонденты стали относиться к нему менее неприязненно (48% в этому году против 57% в прошлом году).

Почти не менялось отношение россиян к первому секретарю ЦК КПСС Никите Хрущеву. 28% позитивно относились к нему как в 2006 году, так и в 2017 году. За этот же период с 15 до 17% выросло количество недовольных этим советским лидером.