Курс евро упал ниже 60 рублей впервые за полтора года

Курс европейской валюты впервые с июня 2015 года опустился ниже отметки в 60 рублей, следует из данных торгов Московской биржи. На 10.50 мск курс евро опускался на 52 коп. до 59,88 руб., доллар терял 46 коп. - до 56,65 руб.

Курс доллара потерял 39 копеек по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 56,72 рубля. Ниже 57 руб. доллар не опускался с 22 июля 2015 г.

При этом, стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2017 г. в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне уменьшилась на 0,2% до отметки $55,68 за баррель.