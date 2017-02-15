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Московский листок

Сечин и другие члены правления "Роснефти" получили в 2016 году 2 млрд рублей премий

Опубликовано 15.02.2017 в разделе комментариев 2

Сечин и другие члены правления "Роснефти" получили в 2016 году 2 млрд рублей премий

Совокупный доход десяти членов правления компании «Роснефть» в 2016 году составил 3,697 млрд руб., что 0,38% больше показателя 2015 года, сообщает РБК со ссылкой на отчет нефтяной компании.

При этом сумма, выплаченная в 2016 году членам правления «Роснефти» в качестве заработной платы, сократилась на 16,1%, с 682 млн руб. до 572,3 млн руб. Премии составили 2,006 млрд руб., включая «премию по итогам работы в 2015 году и премии за успешную реализацию крупных проектов».

Кроме того, члены правления «Роснефти» получили более 1 млрд руб. в виде выплат за время нахождения в командировках и иных вознаграждений.

Вознаграждение за участие в работе органа управления возросло на 38,9% и составило 113,226 миллиона рублей.

 



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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
ненормальнось написал 15.02.2017 12:17
ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ...
Плюшкины с гопсеками в одном флаконе...
какая гадость...
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Красота! Растет среднестатистическое благосостояние народа!
СтарпЁр написал 15.02.2017 12:13
Теперь народу не страшны ни повышения налогов, ни повышение тарифов.
Спасибо партии родной!
***
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