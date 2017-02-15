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Московский листок

Председатель Госдумы запретил обсуждать Крым

Опубликовано 15.02.2017 в разделе комментариев 3

сми крым володин
Председатель Госдумы запретил обсуждать Крым

"Крым - это часть России. Любые разговоры, кто ведет в отношении отчуждения нашей территории... это посягательство на нашу целостность, на нашу территорию", - заявил спикер Володин на пленарном заседании Госдумы. "Не надо вообще эту тему поднимать. Какой-то там пресс-секретарь что-то сказал… Послушайте, там еще кто-то скажет".

Видимо, Володин первый спикер Госдумы, который велел наложить табу на определенные темы в общественном обсуждении.

Правда, был еще спикер Грызлов, у которого "парламент не место для дискуссий". Но то было внутрипарламентское дело, сейчас и говорить ничего не нужно - какие дискуссии, если 75 процентов депутатов от правящей партии?

Но теперь Володин уже "дает установку" всему обществу - СМИ, блогерам и даже тете Дусе на кухне. Ясно ведь сказано - "любые разговоры".

Причем Володину даже не надо принимать новых законов, например, о запрете произносить слово "Крым" в определенном контексте. Достаточно уже и тех законов, что приняли. Спикер Госдумы просто обращает внимание компетентных органов, какие именно темы в законодательстве сегодня актуальны для применения.

Ясно, что указаний пресс-секретарю Белого дома он пока что давать не может, но зато вполне в состоянии запретить самого пресс-секретаря Спайсера на одной шестой части суши.

Будь такой Володин у товарища Сталина, так о том, что немцы дошли до Москвы, страна бы и не узнала вовсе. И битвы за Севастополь бы "не было", ни когда сдавали, ни когда брали обратно. Так бы и писали в газете "Пионерская правда" про чудесный отдых в Артеке. Войну б не выиграли, конечно, но зато бы и о поражении никто не узнал.

Кстати, хорошая идея запретить вообще упоминать про украинский период в истории Крыма. Не было. 

СССР тоже не разваливался - его просто не было. Октябрьской революции не было. Так естественным порядком от Февраля 1917-го подошли к светлой эпохе товарища Путина. Как в древнем Египте, когда на памятниках просто подтирали имя умершего фараона, а ко всем его деяниям приписывали имя нового. 

Правда, "крымнаша" тоже, получается, не было. И не брал товарищ Залдостанов Севастополя одним взводом мотоциклистов. Зато можно писать, что он основал этот город в эпоху Екатерины ВеликойПутина. А на бюст князя Потемкина-ТаврическогоХирурга при въезде в город можно просто мотоциклетный шлем надеть, и всем понятно будет.

Даже удивительно, что такая светлая мысль не пришла в голову товарища Володина, пока он еще в администрации президента работал. А может, время тогда еще не пришло...

Анатолий Баранов, главный редактор ФОРУМа.мск прохожий



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Всего комментариев к статье: 3
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(без названия)
........... . . написал 15.02.2017 13:54
Крым - это часть России.
.
пусть он это попробует ГГрефу из Сбербанка объяснить. но поскольку знает что будет послан далеко и надолго то "не надо вообще эту тему поднимать."
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(без названия)
Yuri написал 15.02.2017 13:37
страну со всех сторон обкладывают шакалы, прав Володин, но слаб,
нужно начинать отстреливать внутренних провокаторов, подпевающих западу.
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(без названия)
Шавка - Володин написал 15.02.2017 13:03
уколот тяжелым наркотиком.
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