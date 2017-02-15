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Московский листок

В России выросла доля безработных выпускников вузов

Опубликовано 15.02.2017 в разделе комментариев 0

В России выросла доля безработных выпускников вузов

Доля безработных с высшим образованием в 2015 году выросла на 19,6%, заявила глава Счетной палаты Татьяна Голикова. «Это очень существенный показатель. Нам нужно серьезно оценить, кого и к чему мы готовим», - цитирует чиновницу РБК.

По ее словам, сложившаяся система распределения мест в вузах не соответствуют потребностям рынка труда, формируя дефицит квалифицированных работников там, где они нужны, и избыток там, где их не требуется.

По данным Счетной палаты, потребность в работниках с высшим образованием на конец 2015 года составляла почти 186 тыс. человек. Наибольший кадровый дефицит наблюдается в биологической и сельскохозяйственной отраслях, а также в здравоохранении, уточнила Голикова. Меньше всего работников требовалось в сфере образования.

«Студенты, которые заканчивали медицинские вузы, трудоустраиваются на 97%. При этом в 2016 году контрольные цифры приема (в медицинские вузы) были уменьшены на 13%. Что касается образования и педагогики, где востребованность меньше, то там цифры приема увеличились на 3%», - отметила Голикова. Ежегодно за счет бюджета в России должно готовиться 800 студентов на каждые 10 тыс. жителей, но на деле вузы выпускают лишь 677 студентов.

По ее словам, увеличивается прием в вузы на экономические и управленческие специальности, хотя 35% выпускников профильных факультетов не трудоустраиваются по профессии. «Нам нужно пересматривать систему контрольных цифр приема, потому что они не соответствуют потребностям рынка труда», - заявила глава Счетной палаты.

 



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