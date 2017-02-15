Члены правления РЖД получили в 2016 году премии на 1,6 млрд рублей

Суммарные доходы 23 членов правления РЖД в 2016 году выросли на 43,3% по сравнению с предыдущим годом и составили 2,296 миллиарда рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на ежеквартальный отчет монополии.

Сумма, выплаченная в 2016 году членам правления РЖД в качестве заработной платы составила 674,2 миллиона рублей против 929,1 миллиона рублей годом ранее, премии – 1,621 миллиарда рублей против 672,6 миллиона рублей, соответственно.

"Причины увеличения размера вознаграждения членов правления ОАО "РЖД" за 2016 год в сравнении с 2015 годом: выплата в 2016 году долгосрочной премии за трехлетний период; единовременная выплата члену правления в связи с увольнением, выплата в 2016 году премиальных вознаграждений членам правления, уволенным до 2016 года", — говорится в отчете.