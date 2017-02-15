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Московский листок

Члены правления РЖД получили в 2016 году премии на 1,6 млрд рублей

Опубликовано 15.02.2017 в разделе комментариев 1

Члены правления РЖД получили в 2016 году премии на 1,6 млрд рублей

Суммарные доходы 23 членов правления РЖД в 2016 году выросли на 43,3% по сравнению с предыдущим годом и составили 2,296 миллиарда рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на ежеквартальный отчет монополии.

Сумма, выплаченная в 2016 году членам правления РЖД в качестве заработной платы составила 674,2 миллиона рублей против 929,1 миллиона рублей годом ранее, премии – 1,621 миллиарда рублей против 672,6 миллиона рублей, соответственно.

"Причины увеличения размера вознаграждения членов правления ОАО "РЖД" за 2016 год в сравнении с 2015 годом: выплата в 2016 году долгосрочной премии за трехлетний период; единовременная выплата члену правления в связи с увольнением, выплата в 2016 году премиальных вознаграждений членам правления, уволенным до 2016 года", — говорится в отчете.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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Я врагов народа нашел!
СтарпЁр написал 15.02.2017 13:43
Самый честный министр экономического развития Алексей Улюкаев предложил в мае 16-го года ограничить рост зарплат ради благородной цели - увеличения темпов экономического роста. Члены правления РЖД против этого увеличения.
*
Хотя тут, ведь, речь не о зарплатах, а о премиях, а про премии водолаз ничего не сказал, так что может члены правления РЖД пока еще не враги?
***
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