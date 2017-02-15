Бывший вице-премьер Крыма попался на крупной взятке

Правоохранительные органы задержали бывшего заместителя председателя совета министров Крыма Олега Козурина по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, передает Интерфакс со ссылкой на сообщение СКР.

По данным следствия, с августа по декабрь 2016 г. чиновник «получил через посредника часть от ранее оговоренной суммы взятки в размере 27 млн руб. за способствование им в силу должностного положения выбору одной из строительных фирм в качестве единственного поставщика при заключении контракта на строительство жилья в Крыму, а также общее покровительство фирме при исполнении ей данного муниципального контракта».

Уголовное дело возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ ("Получение взятки через посредника в особо крупном размере"). Подозреваемый сейчас задержан. Выясняются все обстоятельства совершенного преступления.