Правительство пообещало не запрещать чиновникам учить своих детей за границей

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности отказалась поддержать законопроект, запрещающий несовершеннолетним детям государственных и муниципальных служащих, а также топ-менеджеров госкорпораций учиться за границей.

Как передает РБК, в правительстве сочли, что «нормы законопроекта направлены на ограничение конституционных прав несовершеннолетних детей - граждан Российской Федерации на образование».

В отзыве отмечается, что российское законодательство уже предусмотрело перечень запретов и огра­ничений для лиц, замещающих указанные должности». Запрет детям чиновников учиться за рубежом правительству представляется «несоразмерным».

В правительственной комиссии изданию отметили, что данная законодательная инициатива является «скандально-популистской», потому и поддержки не получила.