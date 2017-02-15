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Московский листок

В Москве появятся площадь Фиделя Кастро и улица Андрея Карлова

Опубликовано 15.02.2017 в разделе комментариев 0

В Москве появятся площадь Фиделя Кастро и улица Андрея Карлова

Московские власти утвердили постановление о присвоении столичным улицам имен лидера кубинской революции Фиделя Кастро и убитого в Анкаре посла России в Турции Андрея Карлова, говорится в сообщении на сайте мэра и столичного правительства.

В память о Фиделе Кастро назвали площадь в районе Сокол на севере Москвы, расположенную на пересечении улицы Вторая Песчаная и Новопесчаной улицы. Рядом расположена улица Сальвадора Альенде, названная в честь президента Чили.

Именем Андрея Карлова будет назван проектируемый проезд в районе Дорогомилово. Проезд находится на пересечении Кутузовского проспекта и Большой Дорогомиловской улицы. На Кутузовском проспекте, недалеко от улицы Андрея Карлова, находится квартал, где проживают семьи сотрудников МИД России и посольств иностранных государств.

Кроме того, на безымянный проезд от Дмитровского шоссе в районе дома 90, корпус 1 до Бескудниковского бульвара назван в честь хирурга-офтальмолога Святослава Федорова. Неподалеку от этого места находится межотраслевой научно-технический комплекс "Микрохирургия глаза" имени С. Федорова.

Проектируемому проезду N5509 в Хорошевском районе присвоено имя маршала Советского Союза Бориса Шапошникова, проектируемый проезд N5509 в том же районе назван в честь генерал-полковника Леонида Сандалова.

 



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