В Москве появятся площадь Фиделя Кастро и улица Андрея Карлова

Московские власти утвердили постановление о присвоении столичным улицам имен лидера кубинской революции Фиделя Кастро и убитого в Анкаре посла России в Турции Андрея Карлова, говорится в сообщении на сайте мэра и столичного правительства.

В память о Фиделе Кастро назвали площадь в районе Сокол на севере Москвы, расположенную на пересечении улицы Вторая Песчаная и Новопесчаной улицы. Рядом расположена улица Сальвадора Альенде, названная в честь президента Чили.

Именем Андрея Карлова будет назван проектируемый проезд в районе Дорогомилово. Проезд находится на пересечении Кутузовского проспекта и Большой Дорогомиловской улицы. На Кутузовском проспекте, недалеко от улицы Андрея Карлова, находится квартал, где проживают семьи сотрудников МИД России и посольств иностранных государств.

Кроме того, на безымянный проезд от Дмитровского шоссе в районе дома 90, корпус 1 до Бескудниковского бульвара назван в честь хирурга-офтальмолога Святослава Федорова. Неподалеку от этого места находится межотраслевой научно-технический комплекс "Микрохирургия глаза" имени С. Федорова.

Проектируемому проезду N5509 в Хорошевском районе присвоено имя маршала Советского Союза Бориса Шапошникова, проектируемый проезд N5509 в том же районе назван в честь генерал-полковника Леонида Сандалова.