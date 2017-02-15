Роскомнадзор потребовал удалить ролик об обещаниях "Единой России", решив, что он вреден детям

Роскомнадзор потребовал от видеохостинга YouTube убрать из общего доступа созданный сторонниками Алексея Навального ролик о предвыборных обещаниях «Единой России», с которыми партия шла на выборы в 2002 году. Как написал оппозиционер в своем блоге, команда YouTube прислала ему письмо, где попросила удалить контент, который вызвал претензии надзорного ведомства. В уведомлении отмечается, что по мнению Роскомнадзора данный видеоматериал нарушает федеральный закон РФ №139 «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

«Действительно, малютки ведь могут очень расстроиться и даже заболеть, если осознают пропасть между обещаниями-2003 и реальностью-2017 (…) Тем не менее, я уверен, что дети выдержат. Ролик удалять не собираюсь, на действия Роскомнадзора подаю в суд (…) Для того, чтобы определить, что информация вредит детям, Роскомнадзор должен был провести экспертизу ролика. Не знаю, что они там провели, но лично я не нахожу ни одного из вышеперечисленных признаков в моем ролике», - цитирует оппозиционера телеканал «Дождь».