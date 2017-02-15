Роскомнадзор потребовал удалить ролик об обещаниях "Единой России", решив, что он вреден детям

Роскомнадзор потребовал от видеохостинга YouTube убрать из общего доступа созданный сторонниками Алексея Навального ролик о предвыборных обещаниях «Единой России», с которыми партия шла на выборы в 2002 году. Как написал оппозиционер в своем блоге, команда YouTube прислала ему письмо, где попросила удалить контент, который вызвал претензии надзорного ведомства. В уведомлении отмечается, что по мнению Роскомнадзора данный видеоматериал нарушает федеральный закон РФ №139 «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».
«Действительно, малютки ведь могут очень расстроиться и даже заболеть, если осознают пропасть между обещаниями-2003 и реальностью-2017 (…) Тем не менее, я уверен, что дети выдержат. Ролик удалять не собираюсь, на действия Роскомнадзора подаю в суд (…) Для того, чтобы определить, что информация вредит детям, Роскомнадзор должен был провести экспертизу ролика. Не знаю, что они там провели, но лично я не нахожу ни одного из вышеперечисленных признаков в моем ролике», - цитирует оппозиционера телеканал «Дождь».
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Дед Артем написал 15.02.2017 16:21
Там у их медведь изображен - самое непредсказуемое и самое нечистоплотное животное в мире (серет прямо в своей берлоге). Самец запросто может и своих медвежат сожрать с голодухи.
А если у моего внука портрет Путина вызывает аллергию и рвотный рефлекс, мне куда обращаться? А внучка, как увидит Медведева в телевизоре - писается, но смеется при этом... Что делать, люди добрые, посоветуйте дедушке.