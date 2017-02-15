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Московский листок

Трамп обвинил Обаму в присоединение Крыма к России

Опубликовано 15.02.2017 в разделе комментариев 2

Трамп обвинил Обаму в присоединение Крыма к России

Президент США Дональд Трамп напомнил о том, что Крым вошел в состав Российской федерации еще при прежней администрации и обвинил своего предшественника Барака Обаму в том, что тот проявил мягкость по отношению к России в этом вопросе. "Крым был взят Россией при администрации Обамы. Не был ли он слишком мягок по отношению к России?" - написал Трамп в твиттере.

Напомним, накануне пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил, что президент США Дональд Трамп занимает "жесткую" позицию в отношении России. По его словам, Трамп "продолжает поднимать вопрос, связанный с Крымом, захват которого допустила предыдущая администрация". "Президент Трамп дал четко понять, что он ждет от России содействия в деэскалации ситуации на Украине и возвращения Крыма", - заявил Спайсер.

Позже председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что необходимо услышать от самого президента США Дональда Трампа его позицию по Крыму, поскольку высказывания его пресс-секретаря могут неполно выражать точку зрения Дональда Трампа.

"Дождемся прямых слов президента США. И вообще необходимо исходить из исполнения предвыборных программ", - заявин Володин.

Он уточнил, что жители США избрали Трампа потому, что он стал говорить о необходимости прекратить конфликты в Сирии, Ливии, урегулировать ситуацию с Ираком, вести борьбу с терроризмом, выстроить отношения с Россией и Китаем.

"Если он откажется от своих предвыборных обязательств - это уже вопрос к нему", - отметил спикер Госдумы.

В МИД РФ также прокомментировали заявление Шона Спасйсера, отметив, что Россия не планирует возвращать Украине Крым.

"Мы свои территории не возвращаем. Крым является территорией Российской Федерацией", - заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

 

 



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Всего комментариев к статье: 2
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И ты,Брут!
Самый главный начальник написал 15.02.2017 17:00
Трампушка,не бросай нас,сирых и убогих!Мы так на тебя надеялись,а ты...
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(без названия)
как теперь отдать? написал 15.02.2017 16:42
Что украл-то твое? Крым тупо украли. Не проявив никакого таланта при отжиме. Могли бы по другому как то сделать. К примеру не включать в состав России срочно. Ввести войска . Провести референдум о независимости и все.
И не было бы никаких санкций. А тут еще Донбасс. Кто собирается прощать России Новороссию? Опять тупо глупость кремля.
На что рассчитывает запад? Даже рассуждать боюсь. Только после распада РФ. Сколько нам еще осталось?
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