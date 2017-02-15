Трамп обвинил Обаму в присоединение Крыма к России

Президент США Дональд Трамп напомнил о том, что Крым вошел в состав Российской федерации еще при прежней администрации и обвинил своего предшественника Барака Обаму в том, что тот проявил мягкость по отношению к России в этом вопросе. "Крым был взят Россией при администрации Обамы. Не был ли он слишком мягок по отношению к России?" - написал Трамп в твиттере.

Напомним, накануне пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил, что президент США Дональд Трамп занимает "жесткую" позицию в отношении России. По его словам, Трамп "продолжает поднимать вопрос, связанный с Крымом, захват которого допустила предыдущая администрация". "Президент Трамп дал четко понять, что он ждет от России содействия в деэскалации ситуации на Украине и возвращения Крыма", - заявил Спайсер.

Позже председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что необходимо услышать от самого президента США Дональда Трампа его позицию по Крыму, поскольку высказывания его пресс-секретаря могут неполно выражать точку зрения Дональда Трампа.

"Дождемся прямых слов президента США. И вообще необходимо исходить из исполнения предвыборных программ", - заявин Володин.

Он уточнил, что жители США избрали Трампа потому, что он стал говорить о необходимости прекратить конфликты в Сирии, Ливии, урегулировать ситуацию с Ираком, вести борьбу с терроризмом, выстроить отношения с Россией и Китаем.

"Если он откажется от своих предвыборных обязательств - это уже вопрос к нему", - отметил спикер Госдумы.

В МИД РФ также прокомментировали заявление Шона Спасйсера, отметив, что Россия не планирует возвращать Украине Крым.

"Мы свои территории не возвращаем. Крым является территорией Российской Федерацией", - заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.