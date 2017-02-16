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Московский листок

Оказывается, в РФ ещё не всё приватизировали

Опубликовано 16.02.2017 автором Влад Ривлин в разделе комментариев 1

кризис экономика правительство рынок хозяйство
Оказывается, в РФ ещё не всё приватизировали

Так следует из планов приватизации на 2017-2019 годы. Причём планов по приватизации, как следует из данной новости, у правительства РФ - громадьё:

https://news.mail.ru/politics/28777851/?frommail=1

Что же планирует приватизировать правительство РФ?

Убыточные предприятия? Отнюдь. Всё с точностью до наоборот.

"...среди прочего снижение государственных долей в компаниях, занимающих лидирующее положение в соответствующих отраслях экономики, включая ВТБ, «Совкомфлот» и «Алросу»"

Интересно, как правительство объясняет необходимость приватизации самых прибыльных предприятий страны?

Кто-то из олигархов остался голодным или, не дай Бог, страдает дистрофией и его/их нужно срочно подкормить?

Непонятна радость авторов заметки по поводу готовящейся приватизации - ведь если доля государства в этих предприятиях снижается, то соответственно, снижаются и поступления в бюджет.

Те деньги, которые правительство получит от приватизации - это копейки по сравнению с прибылями того же "Алроса"!

Что означает для российского образования, сферы медицинского обслуживания, пенсионного обеспечения, науки и т.д., потеря самых прибыльных предприятий, я думаю, объяснять не нужно.

Правительству надоели пенсионеры или оно обеспокоено тем, что российские школьники получают в государственных школах слишком много знаний?

А может, Дмитрий Анатольевич и его министры просто не знают о том, что если поступления в бюджет сокращаются, то соответственно образовывается дефицит бюджета?

Впрочем, для того, чтобы узнать за счёт кого будет сокращён дефицит бюджета и к бабке ходить не надо.

Анатолий Борисович на этот счёт высказался весьма недвусмысленно ещё в начале глобальной прихватизации - помните, по поводу тридцати миллионов.

Время для утверждения планов правительства самое подходящее: сейчас все - от пенсионеров до Владимира Соловьёва заняты войной на Донбассе и в Сирии.

Не до готовящейся приватизации сейчас!

Но если кто-нибудь из экономистов найдёт свободную минутку, может, найдут, что сказать?

Господа бизнес-элиты! Вы хотите приватизировать? На здоровье!

Только приватизируйте не прибыльные предприятия, а убыточные! Докажите, что вы умнее всех и действительно умеете зарабатывать деньги, а не только получать на блюде от вашего правительства.

Ну а если вам нужны только прибыльные предприятия, то своё требование нужно обосновать и как-то подтвердить. Например, в особом договоре, в котором вы обязуетесь увеличить прибыли предприятия в два и более раз. И, соответственно, увеличить свои выплаты в госбюджет, чтобы они значительно превышали прежние доходы государства от данного предприятия.

Если правительство не в курсе, то подскажу: есть такая вещь как тендер.

В России много недовольных. И есть чем быть недовольными. Например, тем же учителям и врачам, которые, проработав всю жизнь, вынуждены довольствоваться унизительной пенсией. И проблема, на мой взгляд, не в правительстве и не в президенте. А в том, что подобные решения народ обсуждает и критикует всегда после, а не до.



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
!!!!DAETO-OPJATBOG!!&& написал 16.02.2017 00:27
"Непонятна радость авторов заметки по поводу готовящейся приватизации - ведь если доля государства в этих предприятиях снижается, то соответственно, снижаются и поступления в бюджет."
- Таки просто они - враги народа - что тут понимать?
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