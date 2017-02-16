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Московский листок

Топ-менеджеры Роснефти одолели пенсионеров в личном зачете

Опубликовано 16.02.2017 в разделе комментариев 0

Совокупный доход десяти членов правления компании «Роснефть» в 2016 году составил 3,697 млрд руб



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