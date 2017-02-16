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Московский листок

Трамп планирует увеличить расходы НАТО в полтора раза

Опубликовано 16.02.2017 в разделе комментариев 1

нато ядерное оружие трамп
Трамп планирует увеличить расходы НАТО в полтора раза

США снизит свои обязательства перед Североатлантическим альянсом (НАТО) в том случае, если страны-члены военной организации не начнут вовремя выплачивать взносы, зявил американский министр обороны Джеймс Мэттис: «Европейские союзники должны продемонстрировать большую поддержку коллективной обороне, если они не хотят, чтобы США сделали свой вклад более скромным».

К прошлому году лишь четыре из 28 стран военного альянса достигли необходимого уровня расходов в 2% ВВП – США, Великобритания, Греция и Эстония.

Некоторым кажется, что это идет в русле предвыборных заявлений Трампа об "устаревшей организации" НАТО и чуть ли не призывам расформировать альянс. Однако давайте прикинем - если вычесть вклад великих держав Эстонии и Греции, то НАТО сегодня держится на 2% от ВВП США и Великобритании. Ну а если все страны альянса начнут вносить туда по 2 процента ВВП?

ВВП США около 18 трлн. долларов, Великобритании 2,7 трлн. 2% от 20 с небольшим трлн. - это где-то 400 миллиардов долларов. Теперь представим себе, что администрация Трампа выжмет для альянса из ВВП других стран НАТО свои 2 процента - ВВП ЕС без Великобритании около 10 трлн., то есть еще 200 млрд долларов. То есть бюджет НАТО рискует увеличиться в полтора раза.

А у России нет своего альянса, она противостоит агрессивному блоку фактически в одиночку. Ее ВВП - 3,5 млрд. долларов, то есть чтобы сравняться с НАТО по расходам на оборону, ей придется отчислять из бюджета не 2 процента, а почти 20 процентов!

Можно, конечно, тратить и 20 процентов на оборону, но тогда уже можно позабыть о каком-либо развитии, о социальной сфере и уж точно вопрос технического прогресса становится неактуальным. В таком режиме можно просуществовать год-два-три, но дальше... Есть, конечно, пример Северной Кореи, которая тратит на оборону и еще больший процент ВВП, но навряд ли такая перспектива покажется вдохновляющей. Тем более, что у нас ведь взят ориентир на общество потребления, а аскетизм коммунистов КНДР вызовет просто бунт российской "элиты" - ведь это она потребляет половину национального богатства. Хотя, конечно, собачек первого вице-премьера можно было бы возить в Европу и на военно-транспортном самолете, но он, к сожалению, не проходит по уровню шума...

Но ведь Дональд Трамп еще во время выборов обещал увеличить расходы на американскую промышленность, в том числе и на оборонную. А что, если Америка начнет тратить из своего 18-триллионного бюджета не 2 процента, а всего лишь 8? Тогда России останется только отдавать на военные расходы половину своего бюджета, а это уже крах всей экономики без вариантов...

СССР решал эту проблему за счет перераспределения расходов внутри стран Варшавского договора и главное - за счет удешевления расходов оборонного бюджета за счет внутренних цен, существенно более низких, чем мировые. Но сейчас бывшие союзники и даже некоторые республики бывшего СССР пополняют бюджет НАТО, а сама РФ вступила в ВТО и живет теперь по мировым ценам...

И я не знаю, как эти любители собачек корги будут вылезать из такой задницы. Но опасаюсь, что все недостатки военного строительства будут оплачены кровью и кишками простых граждан - это вам не Российская империя, где полки в бой водили сыновья лучших фамилий. Сейчас дети "элиты" получают образование в университетах вероятного противника и жить планируют в основном там же. Сын Сталина вместе с сыном Микояна учился в Качинском летном училище, а много ли детей российской "элиты" планируют стать офицерами? Так что все просчеты в экономике и военном строительстве будут оплачивать дети из "простых"семей. И оплачивать совсем не деньгами, денег-то у них нет по определению...

Анатолий Баранов



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
!!!!DAETOOPJATBOG!!&& написал 16.02.2017 00:24
!Но опасаюсь, что все недостатки военного строительства будут оплачены кровью и кишками простых граждан "
- Каких еще "граждан"? Тупые населюки СССР перестали быть гражданами своей страны еще в гав-ностройку (термин "неграждане", введенный приб-ляндистанскими фашиками лишь узаконил это дело), а в РФ граждан тоже не густо! Это тупые населюки, которых совсем не жаль, потому, что они сами себя показали тупым,хитрым и подлым бы-длом, а кишки их Меня тем более не интересуют... То таки да... Таки может, когда-то они гражданами и станут, но что-то не вериться...
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