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Московский листок

Киев загнал себя в чрезвычайную ситуацию. Сам

Опубликовано 16.02.2017 в разделе комментариев 0

украина майдан социал-дарвинизм
Киев загнал себя в чрезвычайную ситуацию. Сам

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил о введении с 15 февраля чрезвычайных мер в энергетической системе страны, сообщает телеканал «112 Украина». Министерство энергетики и «Укрэнерго» ранее уже предлагали ввести чрезвычайное положение в связи с «гражданской» блокадой поставок антрацита из ДНР для энергосистемы Украины.

Блокада Донбасса началась 25 января 2017 года при поддержке парламентских фракций «Самопомощь», «Батькивщина» и внефракционных народных депутатов Семена Семенченко, Владимира Парасюка. Участники акции требуют прекратить торговлю с ДНР и ЛНР, начать борьбу с контрабандой товаров, освободить украинских пленных и признать захваченные районы Донбасса «оккупированными».

Все это очень напоминает блокаду Крыма формированиями татарских националистов. Но если блокада полуострова привела к развитию крымской энергетики и строительству моста через Керченский пролив, то блокада Донбасса вызвала энергетический кризис на самой Украине. "Выколю себе глаз, нехай у тещи зять будет кривой".

Причем Украине не только придется сокращать потребности в энергии - это означает и прощание с ростом промышленности. Потому что промышленного роста без роста энергозатрат не бывает, а резервов пока не наблюдается. И если проблемы с отоплением жилого сектора постепенно сойдут на нет с потеплением, то роста промышленности не получится даже в самую летнюю жару.

Впрочем, украинское минэнерго назвало резервный вариант - это закупки угля или газа в России, которую в Киеве называют страной-агрессором. Это очень смешно, поскольку за счет российской энергетики будет развиваться оборонный сектор - единственное, что сегодня заботит Киев.

В целом, конечно, все это называется безответственным управлением. Киев не способен даже контролировать незаконные вооруженные формирования, которые в зоне своей ответственности могут делать, что хотят. И все ждут инвестиций, видимо, полагая, что Европа кишит безумными миллиардерами, которые хотят спустить немного денег в унитаз... Но пока решать энергетические проблемы Украины Европа как-то не торопится - газ продавать, конечно, готовы, но за деньги. А вот еще и финансировать эти закупки - пока не очень. 

Россия тоже готова продавать и газ, и уголь. Заметим, уже никто не требует восстановить энергоснабжение через Перекоп - деньги в крымские ТЭС вложены, кабель по дну пролива протянут. И продукты питания с Украины не нужны. Строго говоря, даже как транзитная территория Украина рассматривается исключительно по крайней нужде, но лучше в обход. Действительно, Украина стала "санитарным кордоном" Европы на востоке. Но это всё. 

Это надо уметь загнать себя в такой тупик.

А.Б.



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