800 тысяч россиян живут в аварийных домах

Около 800 тысяч россиян в настоящее время зарегистрированы в аварийном жилье, заявил глава наблюдательного совета Фонда ЖКХ Сергей Степашин на совещании в Саратове по вопросам реализации программы расселения граждан из аварийного жилья в Саратовской области.

По нашим расчетам, минимум 800 тысяч граждан уже сегодня зарегистрированы живущими в аварийном жилье. Аварийное жилье — это опасное для жизни жилье", цитирует чиновника РИА «Новости».

По его словам, с начала действия нынешней программы расселения к концу мая текущего года будут переселены из аварийного жилья уже 1 миллион граждан.