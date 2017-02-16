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Московский листок

800 тысяч россиян живут в аварийных домах

Опубликовано 16.02.2017 в разделе комментариев 0

800 тысяч россиян живут в аварийных домах

Около 800 тысяч россиян в настоящее время зарегистрированы в аварийном жилье, заявил глава наблюдательного совета Фонда ЖКХ Сергей Степашин на совещании в Саратове по вопросам реализации программы расселения граждан из аварийного жилья в Саратовской области.

По нашим расчетам, минимум 800 тысяч граждан уже сегодня зарегистрированы живущими в аварийном жилье. Аварийное жилье — это опасное для жизни жилье", цитирует чиновника РИА «Новости».

По его словам, с начала действия нынешней программы расселения к концу мая текущего года будут переселены из аварийного жилья уже 1 миллион граждан.

 



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