Сбежавшую из России Марию Максакову пообещали исключить из "Единой России"

Бывшего депутата Госдумы Марию Максакову исключат из "Единой России" из-за наличия у нее гражданства Германии, сообщил секретарь московского отделения "Единой России" Андрей Метельский. "Мы получили информацию о двойном гражданстве, это не соответствует статусу члена партии, согласно нашему уставу, и противоречит уставу. Соответственно, мы исключим ее из партии на основе этой нормы", - цитирует ТАСС Метельского.

При этом он отметил, что в "Единой России" не знали о наличии у Марии Максаковой немецкого гражданства. "Фактически это был обман, потому что она нигде не указывала, что имеет второе гражданство", - сказал Метельский.

По его словам, если Максакова не будет согласна с таким решением, она сможет обжаловать его в вышестоящих партийных инстанциях.

Ранее в интервью изданию "Медуза" Максакова заявила, что у нее есть гражданство Германии. Накануне стало известно, что оперную певицу уволили из Российской академии музыки имени Гнесиных. Причиной увольнения, по словам представителей учебного заведения, стала ее эмиграция на Украину.

Мария Максакова и ее супруг, экс-депутат от КПРФ Государственной думы VI созыва Денис Вороненков, переехали в Киев, связались по собственной инициативе с генеральным прокурором Украины Юрием Луценко и дали показания на бывшего президента Украины Виктора Януковича. После того, как появилась информация об отъезде Максаковой из Москвы, оперная певица отменила выступление в Мариинском театре, которое должно было состояться 30 января.