Мэрия Москвы согласовала заявку на проведение "Марша Немцова"

Мэрия Москвы согласовала заявку на проведение 26 февраля "Марша памяти Бориса Немцова", передает РИА «Новости». «Да, согласовано», - заявил глава департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников. При этом чиновник отметил, что у городской администрации есть предложения по маршруту следования, которые будут озвучены позднее.

Время сбора участников акции запланировано на 13.00 мск, сам марш должен начаться в 14.00 мск и завершиться в 16.00 мск. Заявка подана на 30 тысяч человек. Шествие пройдет от Славянской площади по набережной с выходом на Большой Москворецкий мост, где участники намерены возложить цветы к месту убийства Немцова. Предстоящий марш, станет третьей акцией памяти Немцова. Организаторы марша ранее отмечали, что в переговорах с мэрией Москвы будут настаивать на проведении акции в центре города. В состав оргкомитета "Марша Бориса Немцова" вошли движение "Солидарность", партии ПАРНАС, "Яблоко", движение "Открытая Россия", "Партия прогресса", "Партия 5 декабря", "Либертарианская партия", Московская Хельсинская группа, движение "За права человека", движение "Выбор России", а также экс-депутаты ГД отец и сын Гудковы