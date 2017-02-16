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Московский листок

Дорогие россияне хотят дружить с Белоруссией, но ещё больше - со своим правящим классом

Опубликовано 16.02.2017 в разделе комментариев 2

белоруссия ссср газ нефть силовигархия вциом
Дорогие россияне хотят дружить с Белоруссией, но ещё больше - со своим правящим классом

Большинство россиян воспринимают Белоруссию как дружественное государство (40%) и торгового и экономического партнера (35%), еще 9% характеризуют как партнера стратегического, сообщает ТАСС со ссылкой на данные опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ). 

Конкурентом и противником Минск считают лишь 7% опрошенных. При этом более половины россиян (60%) выступают против предоставления соседнему государству скидки на российские энергоресурсы даже в обмен на поддержку с его стороны. Обратного мнения придерживаются около трети опрошенных (34%). 

С учетом информации о долге белорусской стороны перед "Газпромом" доля противников поставок энергоресурсов по сниженным ценам возрастает до 69%. По данным ТАСС, на начало января белорусский долг составлял около 340 млн долларов. Между тем вице-премьер РФ Аркадий Дворкович ранее говорил, что сумма долга Белоруссии за поставки российского газа по состоянию на 28 января достигла 550 млн долларов. Минск в октябре 2016 года называл иную сумму задолженности Белоруссии за газ: около 281 млн долларов. 

Еще один из аспектов исследования касался пограничного режима между Россией и Белоруссией и отмены Минском виз для граждан 80 стран, позволяющей им свободно въезжать на территорию РФ. В этих условиях, считают более трех четвертей наших сограждан (78%), РФ нужно ввести визовый режим с государством-соседом, чтобы не пускать на свою территорию "неизвестных людей, не получивших положенной российской визы". 

Только 16% участников опроса, выбирая из трех возможных вариантов ответа (сохранить, отменить безвизовый режим и затруднились ответить), высказались за сохранение границы между Россией и Белоруссией лишь в качестве формальности. 

По мнению руководителя департамента исследований ВЦИОМ Степана Львова, суть позиции, которую занимают большинство россиян по отношению к ближайшим соседям и партнерам, лучше всего отражает популярная поговорка "Дружба дружбой, а табачок - врозь". "Несмотря на поддержку интеграционных процессов в постсоветском пространстве в целом и с Белоруссией в частности, поступаться экономической выгодой собственного государства россияне более не намерены. Партнерство теперь не предполагает братской помощи, а предусматривает строгое отношение к паритетности сделок", - отмечает он. 

Опрос ВЦИОМ был проведен 8-9 февраля 2017 года среди 1200 респондентов. Статистическая погрешность не превышает 3,5%. 

Напомним, с начала 2016 года Минск в одностороннем порядке стал платить за российский газ почти вдвое меньше, апеллируя к ряду положений межправительственного соглашения от 2011 года. Белорусская сторона считает справедливой цену на российский газ в размере 73 долларов за 1000 кубометров (сейчас цена для Белоруссии составляет 132 доллара). 

После безуспешных переговоров Россия срезала Белоруссии поставки беспошлинной нефти, из-за чего местная экономика и бюджет несут потери. Хотя в 2016 году стороны по меньшей мере трижды объявляли об успехе переговоров, в частности на уровне премьер-министров, спор по-прежнему не урегулирован. 

В октябре 2016 года Белоруссия пригрозила увеличить тарифы за прокачку российской нефти по своей территории. Однако за день до вступления в силу новых тарифов белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва урегулировали вопрос в сфере поставок энергоносителей. В тот же день премьер-министр России Дмитрий Медведев уточнил, что цены на газ для Белоруссии останутся на прежнем уровне. 

В начале января 2017 года Минск снова объявил о повышении тарифов на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам. Новые ставки действуют с 1 февраля. 

Лукашенко также заявил, что Минск обратился в суд по вопросу сокращения поставок российской нефти. Правда, в какой именно, он не уточнил. Он также говорил, что сокращение поставок российской нефти в Белоруссию должно быть замещено альтернативными вариантами.

От редакции: Что такое ВЦИОМ не надобности объяснять. Впрочем, такая "социология" совсем без правды обходиться не может - поэтому насчёт дружественных чувств к БССР - не наврали. А вот то, что нефть и газ, с которых получают сверхприбыли вовсе не те, кто был опрошен - не хотят "по дешёвке" продавать (интересно, а кто из опрошенных вообще посвящён в сию тонкую тему?!) - это уже рупор Кремля суфлирует. Ну, потому что на горбу дорогих россиян сидит нефтегазовая силовигархия, которая и есть главный торговец на постсоветском пространстве всем - даже общественным мнением...

Ниже, по подборке новостей - можете судить, как складывалось такой "общественное мнение". Любопытно, что никто из опрошенных даже не попытался вспомнить тот исторический факт, что нефть и газ советские, которыми сейчас торгует со всем миром силовигархия - вообще-то разведывались, добывались, трубопроводы строились, и при участии БССР, так что белорусы имеют на нефть и газ точно такое же право, как дорогие рсосияне. Но тут уж надо быть упёртыми буржуа. Наше! Дружба народов, дружбой народов. но "табачок" - врозь. Капитализм-с. И мы за наших баринов-бояринов!

Д.Ч.

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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
........ . . написал 16.02.2017 12:08
разведывались, добывались, трубопроводы строились, и при участии БССР, так что белорусы имеют на нефть и газ точно такое же право, как дорогие рсосияне.
.
забавная логика. в стиле жену отдай "братушке" а сам иди к ляди.
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ваще то Дима Чорный забыл упомянуть
алекс настоящий написал 16.02.2017 11:37
о налогах,которые идут именно в наш бюджет.А ни хрена не на "дружбу народов".И шо довольно странно гражданину России будет требовать пенсию с Бацки.Он ее с Путина будет требовать.Вроде как туда и налоги должны иттить.Не?
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