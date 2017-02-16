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Московский листок

Пенсионный фонд потратит 27 млн на командировки в 2017 году

Опубликовано 16.02.2017 в разделе комментариев 1

власть пенсия государство грабеж
Пенсионный фонд потратит 27 млн на командировки в 2017 году

В Центре антикоррупционной политики (ЦАП) «Яблока» выяснили, что Пенсионный фонд России потратит без торгов 27 млн на служебные поездки сотрудников в 2017 году. Руководитель ЦАП Сергей Митрохин потребовал сократить расходы и сообщил в ФАС о нарушении Закона о защите конкуренции.

Специалисты ЦАП обнаружили контракт с единственным поставщиком на «закупку услуг, связанных с направлением работника в служебную командировку, а также с участием в проведении фестивалей, концертов, представлений и подобных культурных мероприятий (в том числе гастролей) на основании приглашений на посещение указанных мероприятий». Цена контракта 27 млн руб. При этом в сумму не включено размещение сотрудников.

Как подсчитали юристы ЦАП, за 6 лет расходы фонда на командировки составили 147,9 млн. Полные данные приведены в таблице.

С 2011 года расходы на авиа и железнодорожные билеты для сотрудников ПФР выросли на 12 млн. Большинство контрактов заключено с госпредприятием «Президент-Сервис» Управления делами Президента. О расточительных закупках фонда на командировки уже сообщали в масс-медиа.

Специалисты ЦАП также изучили отчёты по контрактам за предыдущие годы и подтверждают, что командировочные расходы пенсионного фонда систематически завышаются и не только за предыдущий год.

Так в 2015 году в список командировок попали, в том числе, перелёты заместителей председателя правления ПФР Антона Дроздова бизнес-классом в Берлин (117 тыс руб), Варшаву (306 тыс), Париж (191 тыс). Сам Дроздов, согласно отчётам, тоже нередко летает с повышенным комфортом.

Перелёт А. Дроздова и пресс-секретаря ПФР М. Нагога из Санкт-Петербурга в Москву в июне 2015 года за 89 тыс руб.

Перелёт А. Куртина и Л. Тараник в Берлин в феврале 2015 за 117 тыс руб.

В ЦАП считают, что расточительные расходы Пенсионного фонда необходимо сокращать.

«Задача Пенсионного фонда ‒ распределять социальные выплаты, помогать пенсионерам разных категорий. Вместо этого фонд тратит бюджетные средства на роскошные поездки для руководства, бесполезные программы, мойку мраморных полов и другие излишества. Мы уже говорили Антону Дроздову, что необходимо урезать расходы. Но, похоже, экономить на себе в правлении фонда не хотят», ‒ считает Сергей Митрохин.

Юристы обращают внимание, что на сайте госзакупок опубликованы только контракты, извещения о закупках у единственного поставщика отсутствуют.

«По Закону о контрактной системе, даже при закупке у единственного поставщика должны публиковаться извещения о закупках. Это критерий прозрачности. Ни у одного контракта на командировки нет связи с извещением, что свидетельствует о нарушении закона. Закупленные поездки можно также считать роскошью, учитывая, что они в 4-5 раз дороже билетов на те же направления», ‒ отмечает замруководителя ЦАП, юрист Алексей Карнаухов.

Ранее в ЦАП подготовили аналитический доклад о расходах Пенсионного фонда, где указали на завышенные расходы, в том числе, на зарплаты региональных управляющих фонда. По новому материалу направлено заявление в ФАС.



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Всего комментариев к статье: 1
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насреддин написал 16.02.2017 12:11
Вот тут два поста о том, какие хоромы они себе выстроили.
http://fishki.net/2210358-33-velikolepnyh-zdanija-pensionnogo-fonda-so-vsej-rossii.html
http://fishki.net/1861406-horoshij-direktor-bez-pensii-ne-ostavit-a-vot-pfr-mozhet.html
А вы хотите, чтобы они пенсиями занимались.
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