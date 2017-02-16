Экс-депутат Михеев, предлагавший карать за дискредитацию России, объявлен в федеральный розыск

Бывший депутат Госдумы от «Справедливой России» и лидер волгоградского отделения партии Олег Михеев объявлен в федеральный розыск, сообщает газета Коммерсант.

По данным издания, дело о мошенничестве в особо крупном размере было возбуждено против Михеева в марте 2013 года после того, как Госдума дала согласие снять с «народного» избранника неприкосновенность.

По версии следствия, Михеев пытался похитить 2,1 миллиарда рублей у Промсвязьбанка, который в 2008 году приобрел принадлежавший экс-депутату Волгопромбанк. Михеев изготовил фиктивные финансовые документы о наличии задолженности ОАО АКБ "Волгопромбанк" лично перед ним, а в 2011 подал в суд исковое заявление о взыскании с ОАО "Промсвязьбанк", как правопреемника ОАО АКБ "Волгопромбанк", денежных средств в размере 2,1 млрд рублей. Суд в удовлетворении исковых требований отказал, а задолженность была признана мнимой.

В декабре 2015 года арбитражный суд Волгоградской области признал Михеева банкротом. Сообщалось, что его долги коммерческим структурам оставляют 9,5 млрд рублей.

Отметим, что Олег Михеев неоднократно становился фигурантом различных уголовных дел. Так, еще в 1990 году, во время обучения в МГТУ имени Баумана, он был осужден за спекуляцию на три года лишения свободы с конфискацией имущества. Провел в заключение несколько месяцев.

В 2001 году прокуратурой Волгоградской области было заведено уголовное дело в отношении Олега Михеева по статье 165 ч.2 УК РФ (Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору либо организованной группой).

В 2007 году Михеев был задержан по уголовному делу об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, возбужденному в отношении одной из структур группы "Диамант", которую Михеев в то время возглавлял. Михеев тогда провел в СИЗО три недели.

В 2011 году Михеев был объявлен Молдавией в международный розыск, в связи с возбуждением в отношении него уголовного дела по обвинению в неисполнении решения судебной инстанции.

Отметим, что во время исполнения депутатских полномочий Олег Михеев стал автором ряда спорных законодательных инициатив. Он являлся автором законопроекта, по которому предлагалось продавать алкоголь только по банковским картам. Также «народный» избранник предлагал ввести запрет пропаганды в СМИ "эгоизма", "социального паразитизма", "сексуальной распущенности". Михеев выступал с предложением об ограничении негативных новостей в СМИ, чтобы их число не превышало 30 % от всего новостного объема.

Одним из последних его законопроектов предполагал введение уголовной ответственности за «дискредитацию России или ее органов власти». Под дискредитацией понимается «распространение заведомо ложных, неточных или искаженных сведений о политическом, экономическом, социальном, военном или международном положении РФ, правовом положении граждан в Российской Федерации, дискредитирующих Российскую Федерацию или ее органы власти».