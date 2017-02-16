Из редакционной почты: Священнослужитель РПЦ призвал к массовым гомосексуальным изнасилованиям хулителей Путина?

Был такой анекдот:

Иностранец приехал в СССР и спрашивает советского человека:

– Почему у вас одни утвердительно говорят «ага», другие – «угу», а третьи – «да»?

– Все просто: кто окончил школу или ПТУ, тот говорит «ага», кто техникум – «угу», а у кого высшее образование – «да».

– А у вас высшее образование?

– Ага.

Что мы имеем на сегодняшний день? Известный православный публицист диакон Владимир Владимирович Василик опубликовал на «Русской линии» статью с названием «Место хулителей Путина у параши» – вот эта статья:

http://ruskline.ru/news_rl/2017/02/15/mesto_hulitelej_putina_u_parashi/

Содержание стати вполне соответствует ее названию. «Имя им – легион. Легион пачкунов должны знать свое место. В противном случае им будет уготовано место у параши» – заканчивает на столь высокой пафосной ноте свою статью диакон Владимир Василик.

Итак, что значит это выражение диакона Владимира Василика «Кто хулит Путина – тому место у параши»? Оно значит: тот, кто хулит Путина должен быть заключен в тюрьму, в которой от имени государства будет изнасилован профессиональными преступниками, действующими по поручению этого государства, а затем он (по-видимому, долго) будет находиться в тюрьме, постоянно испытывая унижения, издевательства, побои и сексуальное насилие.

Ну разве это не удивительно? Вот, РПЦ мечет молнии против «гейропы», а что оказывается?

То есть, как видим, РПЦ МП, вообще говоря, не против гомосексуализма! Есть особый гомосексуализм, который она поддерживает и одобряет – это «тот, который надо гомосексуализм» – гомосексуализм нужный и полезный РПЦ МП, России, русским и Русскому Миру. И официальный представитель РПЦ МП, носящий священный сан, вполне себе может и считает себя вправе призывать к массовым гомосексуальным изнасилованиям, которые фактически будут совершены от имени российского государства и по его поручению, а также к тюремному заключению, к издевательствам и пыткам несогласных, «хулителей Путина». И, как видно из слов почтенного отца диакона, профессиональные преступники, осуществляющие этот гомосексуализм, по-видимому являются одной из духовных скреп России. Непонятно только – предполагает ли диакон Василик, что эти изнасилования несогласных будут происходить в присутствии священника РПЦ МП, дающего свое пастырское благословение на это благое дело, или же он предполагает, что все будет происходить без такового присутствия?

Конечно, активные гомосексуалисты из криминального мира – это не вполне себе «обычные гомосексуалисты», которые ходят по гей-клубам. Это нечто хуже. Я бы сказал так: это агрессивные некрофилы и некросадисты с лишь сопутствующей всему этому гомосексуальностью активного или активно-пассивного типа с преобладанием активного. По-видимому, что-то подобное и встретил Лот в Содоме: ведь тамошние гомосексуалисты вовсе не стали объясняться в своей любви к спутникам Лота и приглашать их мирно потанцевать и выпить в гей-клуб, а...

В общем, вы поняли мою мысль: диакон Владимир Василиск – содомит в прямом смысле этого слова (в отличие от посетителей питерских гей-клубов): он сторонник «агрессивной некрофилии и некросадизма, отягченных сопутствующей гомосексуальностью активного или активно-пассивного типа с преобладанием активного». И, по-видимому, эта скрепа присутствовала в таких личностях, как Гитлер, Чингиз-Хан, Сталин, Иван Грозный, Нерон, (царь Давид ?,) Влад Цепеш (Дракула), Жиль де Рэ, Эржебет Батори, Салтычиха, Чикатило, Оноприенко, а также во множестве других личностей, относящихся как к преступному миру, так и к «эстеблишменту».

Вы, возможно долго думали: что же это такое – скрепы России, Русского Мира и Русского Православия? Ответ у вас, благодаря диакону Василику (особое спасибо – ныне покойному Г.П. Климову и доктору Фромму), перед глазами: важнейшая скрепа (если не единственная) всего этого – это «агрессивная некрофилия и некросадизм, отягченные сопутствующей гомосексуальностью активного или активно-пассивного типа с преобладанием активного».

Кто же такой диакон Владимир Василик?

Вот кто: http://ruskline.ru/author/v/vasilik_vladimir_vladimirovich/

Оказывается он:

1. По образованию и воспитанию – филолог. Окончил кафедру классической филологии в СПбГУ.

2. Кандидат наук и доцент как по должности, так и по званию – то есть, заслуженный и выдающийся ученый, деятельность которого на поприще науки особым образом отмечена ученым званием «доцент», которое присваивается Ученым Советом Университета и затем утверждается ВАКом.

3. Преподавал в: РГПУ им Герцена (на филологическом факультете и факультете социальных наук); СПбГУ (на историческом факультете); Санкт-Петербургской Духовной Академии; Институте богословия и философии; Высшей религоизно–философской школе.

Пишется также, что В.В. Василик – автор монографии «Происхождение канона: История, богословие поэтика»; а тема его кандидатской диссертации была «Однопеснец и двупеснец как исходные формы канона».

Да! Интеллигента-филолога и российского кандидата наук сразу видно! И следы пребывания в российской Духовной Академии ничем не смоешь!

От редакции: Возможно, не стоило бы делать такие далеко идущие выводы из слов священника про "место у параши".

Но есть в тексте ученого клирика куда более опасная вещь, нежели намек на лагерную педерастию - это покушение на конституционный строй.

Напомню, что первая статья Конституции РФ гласит, что Россия - это республика. А теперь читаем статью "святого отца":

"В апостольских постановлениях ясно сказано: кто досаждает царю или князю не по правде, - если клирик, да будет извержен, если мирянин, да будет отлучен. Безнаказанность хамова греха привела к Революции 1917 года. Русский военачальник Николай Головин справедливо указывает на то, что безнаказанные оскорбления Царя и Царицы явились главной причиной падения царствующего Дома. Иван Лукьянович Солоневич четко сформулировал причину Революции: сплетня погубила монархию, а вместе с ней и Россию. Поэтому ныне крайне необходим закон о защите чести и достоинства Президента. Тем самым мы возвращаемся к истокам права как такового".

То есть свержение монархии и установление республиканского конституционного строя ученый клирик следом за деятелями белой эмиграции считает "погибелью" России? Ну ладно, Россию хоронили многие, в этом же году исполняется 100 лет, как мы живем в "погубленной" стране. Но в тексте отчетливо просматриваются призывы к восстановлению в Российской Федерации монархических порядков. Более того, монархические призывы обосновываются отсылками к церковным авторитетам. Нет ли в этом покушения на конституционный порядок?

Не секрет, что монархия является доктринальным идеалом государства для православной церкви. Как с этим мирится наше, по конституции светское, государство? Это довольно загадочно.

И ладно бы эта доктрина, пришедшая еще из византийской эпохи, находилась где-то в глубине церковных библиотек. Так ведь нет! "Святые отцы" периодически трясут ей на публике, явно провоцируя государство на адекватный ответ.

Но прокуратура молчит, видные прокурорские чины стоят в церквях на праздники в роли "подсвечников", а известная прокурорша Поклонская открыто продвигает идею возвращения монархии. Ну просто симфония церкви и прокуратуры!

Эдак мы в годовщину российской республики окажемся у такой параши, что лагерная еще и за ничто покажется.

Анатолий Баранов, главный редактор ФОРУМа.мск