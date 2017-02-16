Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Из редакционной почты: Священнослужитель РПЦ призвал к массовым гомосексуальным изнасилованиям хулителей Путина?

Опубликовано 16.02.2017 автором John Temptatorman в разделе комментариев 3

церковь левиафан пастырь
Из редакционной почты: Священнослужитель РПЦ призвал к массовым гомосексуальным изнасилованиям хулителей Путина?

Был такой анекдот:

Иностранец приехал в СССР и спрашивает советского человека:

– Почему у вас одни утвердительно говорят «ага», другие – «угу», а третьи – «да»?

– Все просто: кто окончил школу или ПТУ, тот говорит «ага», кто техникум – «угу», а у кого высшее образование – «да».

– А у вас высшее образование?

– Ага.

 

Что мы имеем на сегодняшний день? Известный православный публицист диакон Владимир Владимирович Василик опубликовал на «Русской линии» статью с названием «Место хулителей Путина у параши» – вот эта статья:

http://ruskline.ru/news_rl/2017/02/15/mesto_hulitelej_putina_u_parashi/

Содержание стати вполне соответствует ее названию. «Имя им – легион. Легион пачкунов должны знать свое место. В противном случае им будет уготовано место у параши» – заканчивает на столь высокой пафосной ноте свою статью диакон Владимир Василик.

Итак, что значит это выражение диакона Владимира Василика «Кто хулит Путина – тому место у параши»? Оно значит: тот, кто хулит Путина должен быть заключен в тюрьму, в которой от имени государства будет изнасилован профессиональными преступниками, действующими по поручению этого государства, а затем он (по-видимому, долго) будет находиться в тюрьме, постоянно испытывая унижения, издевательства, побои и сексуальное насилие.

Ну разве это не удивительно? Вот, РПЦ мечет молнии против «гейропы», а что оказывается?

То есть, как видим, РПЦ МП, вообще говоря, не против гомосексуализма! Есть особый гомосексуализм, который она поддерживает и одобряет – это «тот, который надо гомосексуализм» – гомосексуализм нужный и полезный РПЦ МП, России, русским и Русскому Миру. И официальный представитель РПЦ МП, носящий священный сан, вполне себе может и считает себя вправе призывать к массовым гомосексуальным изнасилованиям, которые фактически будут совершены от имени российского государства и по его поручению, а также к тюремному заключению, к издевательствам и пыткам несогласных, «хулителей Путина». И, как видно из слов почтенного отца диакона, профессиональные преступники, осуществляющие этот гомосексуализм, по-видимому являются одной из духовных скреп России. Непонятно только – предполагает ли диакон Василик, что эти изнасилования несогласных будут происходить в присутствии священника РПЦ МП, дающего свое пастырское благословение на это благое дело, или же он предполагает, что все будет происходить без такового присутствия?

Конечно, активные гомосексуалисты из криминального мира – это не вполне себе «обычные гомосексуалисты», которые ходят по гей-клубам. Это нечто хуже. Я бы сказал так: это агрессивные некрофилы и некросадисты с лишь сопутствующей всему этому гомосексуальностью активного или активно-пассивного типа с преобладанием активного. По-видимому, что-то подобное и встретил Лот в Содоме: ведь тамошние гомосексуалисты вовсе не стали объясняться в своей любви к спутникам Лота и приглашать их мирно потанцевать и выпить в гей-клуб, а...

В общем, вы поняли мою мысль: диакон Владимир Василиск – содомит в прямом смысле этого слова (в отличие от посетителей питерских гей-клубов): он сторонник «агрессивной некрофилии и некросадизма, отягченных сопутствующей гомосексуальностью активного или активно-пассивного типа с преобладанием активного». И, по-видимому, эта скрепа присутствовала в таких личностях, как Гитлер, Чингиз-Хан, Сталин, Иван Грозный, Нерон, (царь Давид ?,) Влад Цепеш (Дракула), Жиль де Рэ, Эржебет Батори, Салтычиха, Чикатило, Оноприенко, а также во множестве других личностей, относящихся как к преступному миру, так и к «эстеблишменту».

Вы, возможно долго думали: что же это такое – скрепы России, Русского Мира и Русского Православия? Ответ у вас, благодаря диакону Василику (особое спасибо – ныне покойному Г.П. Климову и доктору Фромму), перед глазами: важнейшая скрепа (если не единственная) всего этого – это «агрессивная некрофилия и некросадизм, отягченные сопутствующей гомосексуальностью активного или активно-пассивного типа с преобладанием активного».

Кто же такой диакон Владимир Василик?

Вот кто: http://ruskline.ru/author/v/vasilik_vladimir_vladimirovich/

Оказывается он:

1. По образованию и воспитанию – филолог. Окончил кафедру классической филологии в СПбГУ.

2. Кандидат наук и доцент как по должности, так и по званию – то есть, заслуженный и выдающийся ученый, деятельность которого на поприще науки особым образом отмечена ученым званием «доцент», которое присваивается Ученым Советом Университета и затем утверждается ВАКом.

3. Преподавал в: РГПУ им Герцена (на филологическом факультете и факультете социальных наук); СПбГУ (на историческом факультете); Санкт-Петербургской Духовной Академии; Институте богословия и философии; Высшей религоизно–философской школе.

Пишется также, что В.В. Василик – автор монографии «Происхождение канона: История, богословие поэтика»; а тема его кандидатской диссертации была «Однопеснец и двупеснец как исходные формы канона».

Да! Интеллигента-филолога и российского кандидата наук сразу видно! И следы пребывания в российской Духовной Академии ничем не смоешь! 

От редакции: Возможно, не стоило бы делать такие далеко идущие выводы из слов священника про "место у параши".

Но есть в тексте ученого клирика куда более опасная вещь, нежели намек на лагерную педерастию - это покушение на конституционный строй.

Напомню, что первая статья Конституции РФ гласит, что Россия - это республика. А теперь читаем статью "святого отца":

"В апостольских постановлениях ясно сказано: кто досаждает царю или князю не по правде, - если клирик, да будет извержен, если мирянин, да будет отлучен. Безнаказанность хамова греха привела к Революции 1917 года. Русский военачальник Николай Головин справедливо указывает на то, что безнаказанные оскорбления Царя и Царицы явились главной причиной падения царствующего Дома. Иван Лукьянович Солоневич четко сформулировал причину Революции: сплетня погубила монархию, а вместе с ней и Россию. Поэтому ныне крайне необходим закон о защите чести и достоинства Президента. Тем самым мы возвращаемся к истокам права как такового".

То есть свержение монархии и установление республиканского конституционного строя ученый клирик следом за деятелями белой эмиграции считает "погибелью" России? Ну ладно, Россию хоронили многие, в этом же году исполняется 100 лет, как мы живем в "погубленной" стране. Но в тексте отчетливо просматриваются призывы к восстановлению в Российской Федерации монархических порядков. Более того, монархические призывы обосновываются отсылками к церковным авторитетам. Нет ли в этом покушения на конституционный порядок?

Не секрет, что монархия является доктринальным идеалом государства для православной церкви. Как с этим мирится наше, по конституции светское, государство? Это довольно загадочно. 

И ладно бы эта доктрина, пришедшая еще из византийской эпохи, находилась где-то в глубине церковных библиотек. Так ведь нет! "Святые отцы" периодически трясут ей на публике, явно провоцируя государство на адекватный ответ.

Но прокуратура молчит, видные прокурорские чины стоят в церквях на праздники в роли "подсвечников", а известная прокурорша Поклонская открыто продвигает идею возвращения монархии. Ну просто симфония церкви и прокуратуры!

Эдак мы в годовщину российской республики окажемся у такой параши, что лагерная еще и за ничто покажется.

Анатолий Баранов, главный редактор ФОРУМа.мск



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 7
Поделиться
Всего комментариев к статье: 3
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
это уже перебор
челкаш написал 16.02.2017 14:10
такое услышать от ученого клирика,перебор в высшей степени. Его самого наверно недавно отлучили от параши.
Ответить
(без названия)
Левон Казарян написал 16.02.2017 14:06
Следует постоянно подчеркивать, что содомиты не "активные" и "пассивные", а непотребные. Потому, что спецслужбные и блатные свои претензии на власть основывают на делании вида, будто "активные" - как бы и не позорники-содомиты.
.
В тотальном виде это оправдывание части педерастов присутствует в Глобальном Концлагере, но там уже от всех требуется быть содомитом - см. на снимке
photoshare.ru/office/image.php?id=14027990
фигурантов травли (ФТ), справа или оба из России. Фигурант справа, идя мимо сказал: "Должен быть или опущенным, или опускающим". Эпизод свидетельствует о педерастичности фигурантов травли, которые хотят, чтобы люди были гомосексуалистами того или иного вида ("активными" или "пассивными").
Ответить
(без названия)
0987654 написал 16.02.2017 14:01
Христианство (вера в трибожие с 325 года н.э.)&#8211; рабская религия, выдуманная евреями, чтобы держать в покорности гоев (не евреев): всякая власть от бога.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Кто на самом деле убил Моторолу и Гиви?:
Результаты
Интернет-ТВ
101 Жизнь. Погибшие дети Донбасса
101 Жизнь. Погибшие дети Донбасса
16.02.2017
Топ-менеджеры Роснефти одолели пенсионеров в личном зачете
Топ-менеджеры Роснефти одолели пенсионеров в лично...
16.02.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Из редакционной почты: Священнослужитель РПЦ призвал к массовым гомосексуальным изнасилованиям хулителей Путина? (3)
Конгресс рассмотрит "санкции навсегда" (0)
Экс-депутат Михеев, предлагавший карать за дискредитацию России, объявлен в федеральный розыск (1)
В британских фунтах теперь не только пот рабочего класса, но и жир животных (2)
Пенсионный фонд потратит 27 млн на командировки в 2017 году (1)
Сергею Удальцову 40 лет (4)
Мэрия Москвы согласовала заявку на проведение "Марша Немцова" (2)
Дорогие россияне хотят дружить с Белоруссией, но ещё больше - со своим правящим классом (4)
Сбежавшую из России Марию Максакову пообещали исключить из "Единой России" (2)
800 тысяч россиян живут в аварийных домах (0)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Холодная война толстых бумажников
Дарья Митина Дарья Митина: С днем рождения, дорогой лидер!
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Результат гегемонии Запада
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Дискуссия о государственности России
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss