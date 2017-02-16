Конгресс рассмотрит "санкции навсегда"

Три члена Палаты представителей от Республиканской партии и четверо от Демократической партии внесли в конгресс законопроект Russian Sanctions Review Act («О пересмотре российских санкций»), в котором названы условия любого послабления санкций против России, сообщает Reuters.

Законопроект требует от администрации Дональда Трампа в случае желания смягчения санкций предоставить в конгресс подтверждения того, что Москва «прекратила поддерживать акции по подрыву власти на Украине и кибератаки в отношении США и граждан страны».

- А как же печеньки от замгоссекретаря Нуланд? - удивился главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Разве раздача печенек на майдане не была акцией по подрыву власти на Украине? Ну а Россия раздает гуманитарную помощь на Донбассе... Что до кибератак, то это гениальное решение. Кибератака вообще дело достаточно неуловимое, а уж доказать, что хакер Вася Иванов действовал в интересах кремля и вовсе нереально. Хотя сейчас по запросам США по всему миру принялись арестовывать российских компьютерщиков, выезжающих на отдых. В принципе, если на них надавить в тюрьме, то они дадут любые показания - что лично Путин давал им задание. Да ведь всё достаточно прозрачно - санкции не будут отменены никогда. Я напоминаю, что поправка Джексона-Веника была введена в 1974 году, при Брежневе, из-за ограничений в эмиграции евреев. И вот умер Брежнев, потом наступила перестройка, потом рухнул СССР, Ельцин расстрелял парламент и обоссал колесо самолета, к власти пришел Путин, потом передал власть Медведеву, самое смешное, что в 2008 году был установлен безвизовый режим с Израилем - и только в декабре 2012-го года Конгресс США отменил эту поправку. То есть через 38 лет, в совершенно другом государстве - да ладно Россия, хоть правопреемник Союза, так ведь и в Молдавии отменили в том же году только. Вот при чем тут Молдавия? Так ведь одновременно с отменой поправки Джексона-Веника конгресс принял и "закон Магнитского", по сути устанавливающий те же ограничения. Одним документом! Я здесь не о справедливости - это было б смешно, я о перспективах. Через 38 лет мне стукнет 95. Вот не насрать ли мне тогда будет на отмену санкций? А в Крым я весной поеду. Вот так...