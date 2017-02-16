Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Рубль крепко ударил по экономике сырьевой империи, испугался министр Ткачёв

Опубликовано 16.02.2017 в разделе комментариев 5

кризис доллар сырьеваяимперия минсельхоз нефтерубль
Рубль крепко ударил по экономике сырьевой империи, испугался министр Ткачёв

Рост курса рубля по отношению к доллару негативно скажется на экспортном потенциале России. Об этом в четверг, 16 февраля, заявил глава Минсельхоза Александр Ткачев в эфире телеканала «Россия 24». Видео доступно на сайте Вести.Ru. 

«То, что рубль сегодня укрепился и укрепляется, это для наших экспортных позиций, безусловно, серьезный минус и не только для сельского хозяйства — и для промышленности, и для многих других секторов экономики», — сказал Ткачев. «Доллар — 57 [рублей] — это не катастрофа, но это удар по нашей отечественной экономике», — добавил он.

По словам министра, внутренние цены на зерно падают, и это связано как с укреплением рубля, так и с переизбытком зерна на внутреннем рынке. «Безусловно, мы получили большой каравай — много зерна. Естественно, мы рассчитывали на серьезный экспорт», — отметил Ткачев. 

Экономист Сергей Хестанов в беседе с Национальной службой новостей (НСН) отметил, что укрепление рубля также способствует росту дефицита федерального бюджета. 

Курс доллара на Московской бирже на 12:00 мск упал до 57,16 рубля. Официальный курс американской валюты по отношению к рублю, установленный Банком России, на 16 февраля составил 56,77 рубля. 

Ранее 16 февраля «Ведомости» сообщили, что необычное укрепление рубля обеспокоило Минфин и привлекло внимание кремлевской администрации. 

Днем ранее курс доллара опустился ниже 57 рублей впервые с 22 июля 2015 года. 

В начале месяца гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько заявил, что большой урожай зерна в России в 2017 году может привести к падению цен.

От редакции: Крепкий рубль - пожалуй, главная головная боль и всего правительства Медведева и отдельных министров-капиталистов. "Экспортный потенциал" - это, иначе говоря, сырьевая направленность экономики. И её не в силах изменить нынешняя власть - более того, она её усиливает, и даже гордится этим усилением! Ведь экспорт зерна - это тоже сырьевой сектор. А на внутреннем рынке мука из зерна с клейковиной ниже 25 единиц - это как, господин Ткачёв? Это ещё не геноцид, но уже что-то очень на него похожее. А вот вся пшеница твёрдых сортов (выше 25 единиц, а лучше уж сразу 30) - на экспорт, как и лучшая нефть "юралс", поскольку перерабатывать её здесь нет ни времени, ни средств... Короче говоря, рубль - давно уже лишний в экономике Путинской России. Это стыдно признать, но нужен этот рубль исключительно для удержания народа в повиновении правящему классу - вот этим самым ткачёвым, миллионерам и миллиардерам регионального и кремлёвского происхождения. Видят ли они в перспективе какие-либо иные макроэкономические задачи для РФ, кроме как удержание доллара на высоком уровне и перекачка всех сырьевых ресурсов куда подальше? Нет, макроэкономические задачи сменятся только вместе с формацией и правящим классом.

Д.Ч. 

Материалы по теме:

Конгресс рассмотрит "санкции навсегда"

Дорогие россияне хотят дружить с Белоруссией, но ещё больше - со своим правящим классом

В хрусте французской булки теперь отчётливо слышатся нотки десоветизации сельского хозяйства РФ



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 4
Поделиться
Всего комментариев к статье: 5
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
стоик697 написал 16.02.2017 15:30
Волнуется об экспорте, своих прибылях?
В магазинам все больше отравы но они еду гонят зарубеж?
Ответить
в отставку пора давно
Тень написал 16.02.2017 15:22
да все просто. Эти министры-миллиардеры свои деревянные перевели в зеленые, и старались, старались...
Но, вопреки их стараниям, что-то пошло не так, вот они (страшно представить, даже ОН!) и забегали, засуетились, заелозили...
Убогие...
Ответить
Re: Д.Ч.
Хохлу кучеренки написал 16.02.2017 14:41
Не звезди. Россия при Путине вышла на ПЕРВОЕ МЕСТО В МИРЕ по экспорту пшеницы. Глотай ДИВЕРСАНТ хохляцкий.
Ответить
(без названия)
Лучший солдат написал 16.02.2017 14:37
Это ПРАВДА и Баранов ее подтвердит, где положено. Мне его жалко...
Ответить
Д.Ч.
.Дмитрий..г..Запорожье. написал 16.02.2017 14:35
Да нет никакого "крепкого рубля".Это тебе не СССР,где Буран взлетал как космический корабль,а садился как самолет в беспилотном режиме на собственной элементной базе.Сегодня локализация производства в кацапомойке составляет 10%.Это значит что в "изделии"только 10% сделано в кацапомойке,а 90% импорт.Так вот оный перекрыт из за санкций.Все остальное и так понятно.Экономика кацапомойки свое существование прекратила.Идет простое проедание запасов.Запасы заканчиваются,заканчивается и проект кацапомойка.Последняя попытка что то урвать с помощью примитивного включения "печатного станка".Все это уже в СССР проходили,и к чему это приводять всем известно.И не производят кацапорылые никакой пшеницы твердых сортов.Все закупается,как и семена и поголовье для животноводства и т.д.Сельскохозяйственная наука,как и вообще вся наука в кацапомойке умерла.Поговори с сотрудниками Темирязевки,они мои слова подтвердят.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Кто на самом деле убил Моторолу и Гиви?:
Результаты
Интернет-ТВ
101 Жизнь. Погибшие дети Донбасса
101 Жизнь. Погибшие дети Донбасса
16.02.2017
Топ-менеджеры Роснефти одолели пенсионеров в личном зачете
Топ-менеджеры Роснефти одолели пенсионеров в лично...
16.02.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Прокорм пенсионеров - дело рук не государства, а их детей, считает калужский губернатор (0)
Из редакционной почты: Священнослужитель РПЦ призвал к массовым гомосексуальным изнасилованиям хулителей Путина? (8)
Рубль крепко ударил по экономике сырьевой империи, испугался министр Ткачёв (5)
Конгресс рассмотрит "санкции навсегда" (4)
Экс-депутат Михеев, предлагавший карать за дискредитацию России, объявлен в федеральный розыск (1)
В британских фунтах теперь не только пот рабочего класса, но и жир животных (3)
Пенсионный фонд потратит 27 млн на командировки в 2017 году (1)
Сергею Удальцову 40 лет (5)
Мэрия Москвы согласовала заявку на проведение "Марша Немцова" (2)
Дорогие россияне хотят дружить с Белоруссией, но ещё больше - со своим правящим классом (5)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Экспортный потенциал страны должен стремится к нулю....
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Холодная война толстых бумажников
Дарья Митина Дарья Митина: С днем рождения, дорогой лидер!
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Результат гегемонии Запада
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss