Рубль крепко ударил по экономике сырьевой империи, испугался министр Ткачёв

Рост курса рубля по отношению к доллару негативно скажется на экспортном потенциале России. Об этом в четверг, 16 февраля, заявил глава Минсельхоза Александр Ткачев в эфире телеканала «Россия 24». Видео доступно на сайте Вести.Ru.

«То, что рубль сегодня укрепился и укрепляется, это для наших экспортных позиций, безусловно, серьезный минус и не только для сельского хозяйства — и для промышленности, и для многих других секторов экономики», — сказал Ткачев. «Доллар — 57 [рублей] — это не катастрофа, но это удар по нашей отечественной экономике», — добавил он.

По словам министра, внутренние цены на зерно падают, и это связано как с укреплением рубля, так и с переизбытком зерна на внутреннем рынке. «Безусловно, мы получили большой каравай — много зерна. Естественно, мы рассчитывали на серьезный экспорт», — отметил Ткачев.

Экономист Сергей Хестанов в беседе с Национальной службой новостей (НСН) отметил, что укрепление рубля также способствует росту дефицита федерального бюджета.

Курс доллара на Московской бирже на 12:00 мск упал до 57,16 рубля. Официальный курс американской валюты по отношению к рублю, установленный Банком России, на 16 февраля составил 56,77 рубля.

Ранее 16 февраля «Ведомости» сообщили, что необычное укрепление рубля обеспокоило Минфин и привлекло внимание кремлевской администрации.

Днем ранее курс доллара опустился ниже 57 рублей впервые с 22 июля 2015 года.

В начале месяца гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько заявил, что большой урожай зерна в России в 2017 году может привести к падению цен.

От редакции: Крепкий рубль - пожалуй, главная головная боль и всего правительства Медведева и отдельных министров-капиталистов. "Экспортный потенциал" - это, иначе говоря, сырьевая направленность экономики. И её не в силах изменить нынешняя власть - более того, она её усиливает, и даже гордится этим усилением! Ведь экспорт зерна - это тоже сырьевой сектор. А на внутреннем рынке мука из зерна с клейковиной ниже 25 единиц - это как, господин Ткачёв? Это ещё не геноцид, но уже что-то очень на него похожее. А вот вся пшеница твёрдых сортов (выше 25 единиц, а лучше уж сразу 30) - на экспорт, как и лучшая нефть "юралс", поскольку перерабатывать её здесь нет ни времени, ни средств... Короче говоря, рубль - давно уже лишний в экономике Путинской России. Это стыдно признать, но нужен этот рубль исключительно для удержания народа в повиновении правящему классу - вот этим самым ткачёвым, миллионерам и миллиардерам регионального и кремлёвского происхождения. Видят ли они в перспективе какие-либо иные макроэкономические задачи для РФ, кроме как удержание доллара на высоком уровне и перекачка всех сырьевых ресурсов куда подальше? Нет, макроэкономические задачи сменятся только вместе с формацией и правящим классом.

Д.Ч.

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