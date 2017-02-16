Прокорм пенсионеров - дело рук не государства, а их детей, считает калужский губернатор

На заседании коллегии министерств в городской администрации губернатор региона Анатолий Артамонов сделал весьма смелое и резонансное заявление.

Обсуждая текущее экономическое положение, глава региона отметил, что сегодня совокупное богатство Калужской области растет, ведь на улицах уже якобы не встретишь старых отечественных машин. Однако при этом многие пенсионеры перебиваются с хлеба на воду.

Губернатор не стал вдаваться в подробности, не стал и приводить в пример ни нищенские размеры пенсий калужан, ни стоимость услуг ЖКХ, лекарств и даже еды. Глава региона обвинил в бедности самих стариков. По мнению Анатолия Артамонова, пенсионерам следовало воспитывать достойно своих детей. Именно они и должны бы содержать своих родителей, а не государство.

«А мы все думаем так: коль человек состарился, дети побоку, а должен кто-то содержать нас с вами, так не должно быть», — отметил он.

От редакции: А что? по-совему рационально: нарожал детей побольше и попредприимчивей, похапужнее, значит прокормился до конца дней, не нарожал - так помирай в одиночестве сразу после выхода "на пенсию", по окончании работоспособности. Как в джунглях - останки подъедят другие зверьки. Государство в лучшем случае похоронит за свой счёт. Справедливость капитализма... Подобные настроения не случайно возникают именно у постсоветской элиты, которая в принципе не имеет в перспективе такой проблемы, как пенсионное обеспечение. Они "заработали" достаточно, и частенько на заслуженный отдых отправляются за пределы границ страны, которой они "служили". Что же касается растущей особенно в условиях кризиса и оптимизации социальной розни (которую нет надобности специально разжигать - ведь доходы топ-менеджеребцов Роснефти той же публикуются в открытом доступе) - её всё сложнее описать.

Ведь экономия государства на пенсионерах и других "социально незащищённых" (заметьте, когда возник этот подлейший термин, ему лет дестяь отроду, не более - при Путине появился, при стабильности) - это самое последнее, самое подлое дело. Однако власть нисколько не стесняется урезать выплаты - в Чите вот уже народ, пока немногочисленный, но достаточно ясно ощутивший нищету, выступил против таких подарочков от правящего класса многодетным семьям и ветеранам труда. И это только начало - год 17-й будет годом ожесточённой классовой борьбы.

Д.Ч.

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