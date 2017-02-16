Укробайтеры наводнили польские хозяйства, и паны дерут с них три шкуры вполне по закону

Среди польских работодателей есть и те, что используют труд наемных работников из-за рубежа, особенно из Украины, фактически на грани нарушения закона.

Об этом говорится в статье польской газеты Dziennik Gazeta Prawna под названием «Трудовые лагеря для Украинской бедноты», передает Politeka .

Авторы статьи, Марек Хазински и Гжегож Ослецки, пишут о тревожной закономерности в Польше, связанной с иностранными работниками, большинство из которых - это украинцы.

По словам авторов статьи, трудоустройство украинцев в Польше все больше напоминает «принципы, скопированные непосредственно с барских поместий». Работодатели заключают не трудовые, а гражданско-правовые договоры, все рабочие расходы переносят на плечи непосредственно работников - это одежда, инструменты и т.п.

При этом, по данным газеты, зарплата таких работников чаще всего ниже закрепленного на уровне закона «минималки» в Польше. И работодатель может позволить себе штрафовать работников без объяснения причин, а такие штрафы могут в десятки раз превышать зарплату гастрабайтеров из Украины.

«Не может оставить работу раньше, чем через три месяца с момента, когда он предупредит об этом своего работодателя. Если же сделает это раньше, то за каждый неотработанный день должен заплатить 1 тыс. злотых штрафа (около 6,7 тыс. Грн, - Ред.). Зато фирма, его трудоустроившая, может уволить такого работника в любой момент без объяснения причин увольнения. Много и других примеров несимметричных отношений между работодателями и украинскими рабочими, которые можно назвать только одним словом - эксплуатация», - говорится в статье.

В то же время, как отмечают Хазински и Ослецки, противодействовать такому поведению довольно трудно, ведь действия работодателей остаются законными. По словам вице-министр труда Станислава Шведа, такие договоры находятся «на грани права».

От редакции: Что ж, самое время усилить декоммунизацию в Украине, валить оставшиеся памятники строителям социализма, скалывать серпы и молоты, ведь этот "инструмент" всё ещё красуется как государственный, не личный... Пора провести окончательную десоветизацию и декоммунизацию там, где ещё теплится инфраструктура, работают заводики и превращённые в агрохолдинги колхозы, - глядя как налаживается жизнь умученных от большевиков щирых украинцев! Без донбасского угля уже стало лучше, без заводов и колхозов, в которые безжалостные чекисты сгодняли зажиточных единоличников - тоже крепнет сельское хозяйство незалэжной... Осталось только оформить в виде государственных границ те территории, на которых у правильных польских помещиков трудятся неправильные, исковерканные коммунизмом и уравниловкой узники тоталитаризма, освобождённые ещё в 1991-м году от власти Советской империи, но майданом 2014-го доосвобождённые до поллного восторга...

Правда, и Польше тут нечего нос задирать - и её гастарбайтеры трудятся на следующей ступеньке "евроинтеграции", в Германии и Франции, но уже профессии посолиднее, не на грядках, а с разводным ключом водопроводчиками... То ли дело советские колхозы миллионеры, где всё было "общее, значит ничьё" и барщина считалась пережитком далёкого дореволюционного прошлого - но нет ничего невозможного при реставрации предыдущей формации. Потихоньку от капитализма экс-совеские республики дорастают и до феодализма, прогресс налицо!

Д.Ч.

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