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Московский листок

Укробайтеры наводнили польские хозяйства, и паны дерут с них три шкуры вполне по закону

Опубликовано 16.02.2017 в разделе комментариев 5

украина польша майдан социальныйрегресс
Укробайтеры наводнили польские хозяйства, и паны дерут с них три шкуры вполне по закону

Среди польских работодателей есть и те, что используют труд наемных работников из-за рубежа, особенно из Украины, фактически на грани нарушения закона. 

Об этом говорится в статье польской газеты Dziennik Gazeta Prawna под названием «Трудовые лагеря для Украинской бедноты», передает Politeka . 

Авторы статьи, Марек Хазински и Гжегож Ослецки, пишут о тревожной закономерности в Польше, связанной с иностранными работниками, большинство из которых - это украинцы. 

По словам авторов статьи, трудоустройство украинцев в Польше все больше напоминает «принципы, скопированные непосредственно с барских поместий». Работодатели заключают не трудовые, а гражданско-правовые договоры, все рабочие расходы переносят на плечи непосредственно работников - это одежда, инструменты и т.п. 

При этом, по данным газеты, зарплата таких работников чаще всего ниже закрепленного на уровне закона «минималки» в Польше. И работодатель может позволить себе штрафовать работников без объяснения причин, а такие штрафы могут в десятки раз превышать зарплату гастрабайтеров из Украины. 

«Не может оставить работу раньше, чем через три месяца с момента, когда он предупредит об этом своего работодателя. Если же сделает это раньше, то за каждый неотработанный день должен заплатить 1 тыс. злотых штрафа (около 6,7 тыс. Грн, - Ред.). Зато фирма, его трудоустроившая, может уволить такого работника в любой момент без объяснения причин увольнения. Много и других примеров несимметричных отношений между работодателями и украинскими рабочими, которые можно назвать только одним словом - эксплуатация», - говорится в статье. 

В то же время, как отмечают Хазински и Ослецки, противодействовать такому поведению довольно трудно, ведь действия работодателей остаются законными. По словам вице-министр труда Станислава Шведа, такие договоры находятся «на грани права».

От редакции: Что ж, самое время усилить декоммунизацию в Украине, валить оставшиеся памятники строителям социализма, скалывать серпы и молоты, ведь этот "инструмент" всё ещё красуется как государственный, не личный... Пора провести окончательную десоветизацию и декоммунизацию там, где ещё теплится инфраструктура, работают заводики и превращённые в агрохолдинги колхозы, - глядя как налаживается жизнь умученных от большевиков щирых украинцев! Без донбасского угля уже стало лучше, без заводов и колхозов, в которые безжалостные чекисты сгодняли зажиточных единоличников - тоже крепнет сельское хозяйство незалэжной... Осталось только оформить в виде государственных границ те территории, на которых у правильных польских помещиков трудятся неправильные, исковерканные коммунизмом и уравниловкой узники тоталитаризма, освобождённые ещё в 1991-м году от власти Советской империи, но майданом 2014-го доосвобождённые до поллного восторга...

Правда, и Польше тут нечего нос задирать - и её гастарбайтеры трудятся на следующей ступеньке "евроинтеграции", в Германии и Франции, но уже профессии посолиднее, не на грядках, а с разводным ключом водопроводчиками... То ли дело советские колхозы миллионеры, где всё было "общее, значит ничьё" и барщина считалась пережитком далёкого дореволюционного прошлого - но нет ничего невозможного при реставрации предыдущей формации. Потихоньку от капитализма экс-совеские республики дорастают и до феодализма, прогресс налицо!

Д.Ч.

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Всего комментариев к статье: 5
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(без названия)
Читатель Рустем написал 16.02.2017 18:45
В экс-советских республиках нормального капитализма по сути не было, а теперь и этот сырьевой периферийный капитализм плавно переходит в феодализм и это не случайно. За рубежом никому сильный конкурент не нужен. А такого как на Западе капитализма по сути не было, возможно будет если поддерживать национальную буржуазию в лице партии дела, а в дальнейшем нам нужно социальное государство где роль государства будет очень сильной, эдакая огромная Белоруссия от Владивостока до Калиниграда только с ядерным оружием. Ведь никто например не возмущается тем что во Франции энергетика полностью в руках государства, а почему в РФ так не может быть, поэтому я за национализацию энергетики, железных дорог, горнодобывающего сектора экономики и т.д.
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(без названия)
стоик697 написал 16.02.2017 17:59
Как относятся предприниматели к полулегальным азиатам в Москве?
Видимо, нет случаев обмана и рабовладения?
Как на Кавказе - всем известно?
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А в рашке лучше?
Москвич2 написал 16.02.2017 17:36
В рашке в регионах зарплата 12-15 тысяч, это 200 долларов в месяц. Если бы Евросоюз открыл границы, то вся рашка, кроме чиновников, полицаев и феэсбеее давно бы уже свалила на эти грядки или водопроводчиками.
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(без названия)
очень сильно обожратый написал 16.02.2017 17:32
Ребята, когда передираете статьи с чужих ресурсов: http://rusvesna.su/news/1486893023 давайте ссылку, а то вынужден этим заниматься я...
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(без названия)
настоящий реалист написал 16.02.2017 17:30
а московитам то какое дело? они сами три шкуры дерут с туркмен, молдаван, сибиряков и прочих
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