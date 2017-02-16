В "бурно растущем" Татарстане работникам "скорой" приходится ремонтировать автопарк за свой счёт

Аудиторы Счетной палаты при проверке службы скорой помощи в Татарстане обнаружили множество опасных для жизни автомобилей. Как выяснилось, 139 машин скорой - больше трети всего автопарка службы в регионе - отработали ресурс на 100%, пишет издание "Реальное время".

В региональном Минздраве уповают на помощь бюджета, а тем временем водители скорой в Казани жалуются, что им приходится ремонтировать машины за свои деньги, чтобы они были на ходу. При этом запчасти от скорых регулярно выставляются на продажу на сайте бесплатных объявлений Avito.ru, отмечается в публикации.

По словам водителей, автопарк скорых в Татарстане обновляется от одного крупного мероприятия к другому, а эксплуатируется сутками без регулярного техобслуживания и замены отработавших ресурс запчастей. "Чтобы техника ездила, запчасти покупаем сами", - рассказал журналистам один из казанских водителей скорой. - Вот когда машина встанет, ее буксиром в ремзону тащат". Однако и там шоферам, по их словам, приходится платить за ремонт из своего кармана.

"А пока мы на рухляди ездим, наши запчасти на "Авито" продают! Так и пишут - запчасти б/у с машины скорой помощи - двери, рессоры на Fiat, которые мы ждем", - возмущается собеседник издания. При этом на продажу эти запчасти выставлены в районе, где находится ремзона скорой, замечает издание.

Главврач казанской станции скорой медпомощи Сергей Басанов заявил в этой связи, что "со станции на Avito ничего не появляется". В региональном Минздраве заявили, что служебная проверка не нашла подтверждения данным о поборах с водителей. При этом в ведомстве подтвердили, что 140 из 373 имеющихся у службы скорой помощи машин должны быть списаны, поскольку отработали предельный пятилетний срок, установленный правительством РФ.

Ранее водители скорой помощи во Владикавказе жаловались, что им приходится ремонтировать машины за свои средства.

Отметим, что и в неофеодальном Казахстане работники "скорой" постоянно заявляют о ненадлежащем состоянии и автопарка, и вообще системы приёма вызовов. Например, вызовы из частных клиник "скорая" по воле главврача принимала только по предоплате (можно себе представить, что такое предоплата, когда секунды решают, эить ли вызывающему "скорую"!) - в результате чего пациентку с маточным кровотечением врачи были вынуждены отправлять в больницу на обычном такси!.. Однако рядовые работники, врачи "скорой" добиваются справедливости в суде - не всегда, но добиваются.

Так, городской Суд Алматы 6 декабря 2016-го года принял решение о полном удовлетворении исковых требований врача «Скорой помощи» Гульнар Дюсембиновой, которая была ранее избита прямо на рабочем месте, а затем уволена бывшим главным врачом Биржаном Оспановым. Это увольнение в нарушение всех норм Трудового Кодекса вообще поражает воображение самодурством и вседозволенностью руководства.

Отважная женщина-медик подала в суд исковое заявление, стремясь восстановиться, таким образом, на работе. 16 августа прошло первое заседание суда по иску уволенного врача скорой помощи города Алматы Гульнары Дюсембиновой, который в нарушение процедуры, под председательством судьи Оспановой, принял все доводы именно адвокатов главного врача «Скорой помощи». Все ходатайства и уточнения со стороны истицы были отвергнуты.

Полиция и прокуратура со своей стороны также напрочь отказались расследовать обстоятельства зверского избиения, несмотря на то, что оно было зафиксировано, а побои оказались средней степени тяжести! После череды протестов и публикаций, в том числе и на наших ресурсах Социалистического Движения Казахстана и профсоюза «Жанарту», этот главный врач все же был уволен, но Гульнар отказывались по-прежнему восстанавливать на работе.

И вот, несмотря на угрозы, на давление, на попытки дискредитации, Гульнар Дюсембинова при поддержке своего товарища Гульнар Абильбековой была восстановлена на работе! Более того, апелляционная инстанция присудила выплатить заработную плату за шесть месяцев вынужденного прогула. Это первый случай в практике медиков, когда городской суд отменил решение суда первой инстанции и восстановил работника на работе и в правах. Видимо властей напугало стремление врачей объединиться и выступить единым фронтом на защиту своих коллег.

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