Асад ждёт возвращения сирийских беженцев на родину, а не в США

Президент Сирии Башар Асад в интервью радио Europe1 заявил, что стремление президента США Дональда Трампа запретить сирийским гражданам въезд в Соединенные Штаты направлено "не против сирийского народа".

"Нет, это не против сирийского народа. Это касается террористов, которые могли бы просочиться на Запад под видом иммигрантов. Такое уже происходило в Европе, особенно в Германии", - сказал Асад в интервью французским журналистам.

Сирийский лидер признался, что его больше заботит возможность репатриации сирийцев в Сирию, а не отправка сограждан в Соединенные Штаты. "Меня не порадует возможность видеть, как они мигрируют в другие страны. Что сделает меня счастливым - так это их возвращение в Сирию, потому что они хотят вернуться. Поскольку большинство сирийцев покинули родину из-за террористов и западного эмбарго", - пояснил он.

Асад отметил, что "суета вокруг решений Дональда Трампа" возникает потому, что кто-то хочет использовать сирийский конфликт в качестве аргумента в споре с Дональдом Трампом. "Другие решения, принятые Бараком Обамой несколько месяцев назад на ту же тему, популярные в США средства массовой информации игнорировали. Они начали говорить об этом, только когда Дональд Трамп сделал свое заявление", - обратил внимание Асад.

Говоря о политике администрации Трампа, сирийский президент признался, что пока не может чувствовать себя спокойно, поскольку новый президент США еще не обозначил во всей полноте свою позицию. "Опять же, стоит быть осторожным с каждым западным лидером, потому что они могут сказать утром одно, а вечером - другое. Или сделать утром одно, а вечером - другое. Они очень прагматичны и не основывают свою политику на определенных ценностях", - добавил президент Сирии.

Говоря о новом раунде переговоров по урегулированию ситуации в Сирии, который вот-вот начнется в Казахстане, Башар Асад заявил, что западные страны, которые ранее участвовали в мирных процессах, в том числе Франция и Великобритания, дважды потеряли в Женеве свой шанс чего-то добиться. "Они не добились успеха именно потому, что поддерживали группировки, которые используют террористические методы в борьбе с правительством. Их (западных стран) цель состояла не в том, чтобы добиться мира в Сирии, они предпочли использовать переговоры для достижения своих целей", - уверен Асад.

Президент Сирии заверил, что, с точки зрения Дамаска и Москвы, чем больше стран участвуют в мирном процессе, тем лучше. Он сообщил, что со стороны Сирии и России не было попыток отстранить западные страны от участия в переговорах, это Запад предпочел устраниться. В целом, заметил Асад, на сегодняшний день Иран и Россия являются сторонниками мирного урегулирования конфликта, тогда как западные страны проявляют милитаристские взгляды.

Напомним, 12 февраля Асад заявил о готовности уйти с поста, если это будет необходимо для прекращения гражданской войны в его стране. Об этом он заявил в интервью Yahoo News - как отмечает портал, первом с момента прихода к власти США нового президента Дональда Трампа. Тот провозгласил борьбу с террористами в Сирии главной задачей своей администрации в области безопасности.

Yahoo подчеркивает, что интервью было санкционировано сирийской администрацией, заснято самой пресс-службой президента в Дамаске и после этого не редактировалось.

Асад заявил, что готов покинуть офис, "если народ Сирии не захочет меня видеть". На вопрос о том, как он сделает вывод о наличии в обществе такого консенсуса, Асад ответил: "Вы можете это ощутить, вы можете почувствовать… и если вы захотите это задокументировать, вы можете провести референдум".

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