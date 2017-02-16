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Московский листок

Поглотившая Исаакий РПЦ уже разинула пасть на Андроников монастырь

Опубликовано 16.02.2017 в разделе комментариев 0

беспредел москва рпц мракобесие социальныйрегресс реституция
Поглотившая Исаакий РПЦ уже разинула пасть на Андроников монастырь

Русская православная церковь планирует поднять вопрос о передаче ей Андроникова монастыря, который находится в центре Москвы. Об этом РИА "Новости" сообщила глава юридической службы Московской патриархии игумения Ксения (Чернега). 

— Мы считаем, что комплекс нужно передавать в пользование Церкви, соответствующей религиозной организации в рамках федерального закона № 327. Но это процесс, скажем так, небыстрый. Вопрос рассматривается на перспективу, — отметила она.

По её словам, для решения вопроса передачи нужно подготовить соответствующие документы и подать заявление. Всё это должен утвердить патриарх. 

Как пояснил агентству настоятель прихода Спаса Нерукотворного Образа в Андрониковом монастыре протоиерей Вячеслав (Савиных), этот монастырь — единственный, не переданный Русской православной церкви, и РПЦ хотела бы "возродить там монашескую жизнь". 

Напомним, за последнее время вызвали общественный резонанс сразу две озвученные претензии РПЦ на исторические памятники. Это Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге и Херсонес Таврический в Крыму. В обоих случаях нашлось много противников такой передачи.

- Возродить монашескую жизнь, - смеётся редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный, - МП РПЦ нужно прежде всего в собственных верхах, а то рассекающие на тачках правительственного класса под охраной ФСО попы что-то всё менее аскетично выглядят, а вот аппетиты разгораются у них всё сильнее, ведь после принятия Медведевым ряда документов по процедуре реституции - открылись несметные просторы для приватизации, тот же Андроников, в котором работал Андрей Рублёв, это стабильная туристическая точка (интуристы сюда валят непрерывной чередой), это билеты за посещение, и если получать за ежедневный трафик будет теперь не государство, а РПЦ, сросшаяся с ним, так это наполнит поповскую казну достойно, тут есть за что бороться, вот только новых Рублёвых в этой РПЦ явно не родится, одни Гобсеки... 

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