Зачем представлять вместо свидетелей неизвестных лиц?

С судьёй Тверского суда Криворучко и прокурорами по делу ИГПР ЗОВ, как поётся в песне из старого кинофильма, «не приходится тужить». Причём, до такой степени, когда от их бессовестности просто приходишь в изумление.

16 февраля 2017 года в Мосгорсуде слушали тайного свидетеля. Поскольку по делу был всего один тайный свидетель - бывший участник ИГПР ЗОВ С.В. Кротов, - то полагали, что слушать будут его, но оказалось что и второго лжесвидетеля под псевдонимом Власова, тоже сделали «тайным», и слушали сначала его.

Тут, видимо надо напомнить читателю об этом лжесвидетеле то, о чём уже было сообщено в Интернете. А именно, 1 августа 2016 года Ю.И. Мухин подал следователю Талаевой (по УПК она должна расследовать дела по такому преступлению) «ЗАЯВЛЕНИЕ о возбуждении уголовного дела по признакам статьи 307 УК РФ».

Статья 307 УК РФ предусматривает наказание за заведомо ложное показание свидетеля, и в этом Заявлении Мухин писал:

«В возбуждённом против меня и моих товарищей уголовном деле по признакам части 1 статьи 2822, обвинение построено на утверждении, что Инициативная группы по проведению референдума «За ответственную власть» (ИГПР ЗОВ) – это на самом деле переименованная организация Армия воли народа (АВН), деятельность которой была запрещена судом за экстремизм в 2011 году (Т.1, л.д. 1 и далее по всем материалам дела 385061).

«Доказательств» этому переименованию два – показания двух свидетелей.

Во-первых, это некий шпион ЦПЭ МВД под кличкой «Власов», который прикинулся в ИГПР ЗОВ товарищем по фамилии Давыденко и тайно записал два разговора, в основном с Парфёновым, а затем на допросе у следователя Талаевой показал: «В ответ Парфенов В.Н. сообщил о событиях, связанных с преследованием «АВН» со стороны правоохранительных органов, обстоятельствах запрета ее деятельности Мосгорсудом и последующей организации в связи с этим ИГПР «ЗОВ», сообщив, что ИГПР «ЗОВ» это ни какая-то отдельная организация, а на самом деле есть АВН» (Т.1, л.д. 53).

Однако расшифровка записанных указанных разговоров этого шпиона с Парфёновым есть в деле, и из неё следует, что на самом деле Парфёнов объяснял этому шпиону прямо противоположное: «Стали прижимать разные организации, значит, в 99-м году начали, в 2010 закончили признанием организации «Армия воли народа» экстремистским сообществом, всё. «АВН» на том прекратило всяческую работу. В «АВН» были бойцы, был закон, проект по вопросам референдума, уговор, то есть, ... /два слова неразборчиво/ бойцами, вот... Всё это закончилось 22-го февраля 2010-го года. Или 11-го? 11-го года закончилось. Вот... А где-то за год до этого была организация, то есть мы, как бы, понимали к чему дело идет. Была создана организация ИГПР «ЗОВ»». И далее поясняет этому «Власову-Давыденко»: «И, значит, организацию признали экстремисткой, ну, и, как бы, надо им чего-то делать и тут они завернули дело, им очень не плохо, там, участие, медали, награды и премии, будет, если признать ИГПР «ЗОВ» - это ни какая не отдельная организация, вот, а это на самом деле есть «АВН». Вот они сейчас всячески, вот такой напор ведут, вот, годичной давности, у которой начались с обыска 5-го февраля, когда у меня обыск, у Барабаша...». (Т.1, л.д. 254-255).

Как видите, Парфёнов объяснял этому «Власову-Давыденко», что ИГПР ЗОВ начала создаваться за год до прекращения деятельности АВН, то есть сообщил этому Власову, что это разные организации. А также сообщил, что это преступники из правоохранительных органов создают видимость, что ИГПР ЗОВ это переименованная АВН. Однако, как видите, «Власов-Давыденко», предупрежденный об ответственности за дачу ложных показаний, показал на допросе прямо противоположное - что это Парфёнов ему сообщил, что «ИГПР «ЗОВ» это ни какая-то отдельная организация, а на самом деле есть АВН». Таким образом, этот «Власов-Давыденко» совершил преступление, предусмотренное статьёй 307 УК РФ…».

Мало этого, и на подготовительном заседании в Тверском суде 10 ноября 2016 года Ю.И. Мухин подал судье Криворучко «ХОДАТАЙСТВО 4 об исключении доказательств».

«Следователю майору юстиции Талаевой Н.А., проводившей предварительное следствие по уголовному делу №385061, 01.08.2016 Заявителем было подано заявление о возбуждении уголовного дела по признакам статьи 307 УК РФ против двух лжесвидетелей (копия заявления прилагается).

Это показания некоего шпиона ЦПЭ МВД под кличкой «Власов», который прикинулся в ИГПР ЗОВ товарищем по фамилии Давыденко, и бывшего участника ИГПР ЗОВ, Сергея Владимировича Кротова, запуганного ЦПЭ и ставшего тайно давать заведомо ложные показания под кличкой Илья Пономарёв.

Следователь Талаева не ответила на заявление, но впоследствии оказалось, что следователь Талаева заявление о совершении преступления этими свидетелями, назвала «ходатайством обвиняемого», после чего отказала Заявителю в этом «ходатайстве» (Том 20, л.д. 93-96), даже не подумав проверить факты о совершении ими преступления, и продолжая основывать обвинение на лжи этих двух «свидетелей».

Таким образом, отказ следователя Талевой, в нарушение положений статей глав 19-20 УПК РФ, проверять заявление о совершении свидетелями преступления, предусмотренного статьёй 307 УК РФ «Заведомо ложное показание», доказывает, что эти свидетели действительно дали заведомо ложные показания, которые являются заведомо недопустимыми доказательствами, полученными с отказом от применения к их проверки положений глав 19-20 УПК РФ - получены с нарушением УПК РФ.

В связи с вышесказанным, по основаниям части 2.3 статьи 75 УПК РФ, ПРОШУ: признать недопустимыми и исключить из числа доказательств по настоящему делу: показания свидетеля «Ильи Пономарёва» (т.1, л.д. 197-202) и показания свидетеля «Власова П.П.» (т.1, л.д. 48-54)».

Криворучко, разумеется, отказал, однако оба свидетеля знали, что их уличили в наглой лжи и против них требуют возбудить уголовное дело за дачу заведомо ложных показаний. Как вы полагаете, каково было их желание выступать в суде? Очень сильное?

И случилось то, что сначала никто не понял. Прокуроры запросили суд, чтобы «Власова» допросили тайно, то есть, чтобы его никто не видел, а он откуда-то изменённым голосом отвечал на вопросы. Но зачем?? Ведь этот «Штирлиц» не скрывал лица, когда открыто уверял участников ИГПР ЗОВ, что и он участник ИГПР ЗОВ из Крыма. И в чём был смысл теперь прятать лицо этого отважного героя борьбы с экстремизмом?

Криворучко уверил присутствующих, что он ходил в комнату к этому тайному герою и удостоверился, что он действительно тот, за кого себя выдаёт. Но как Криворучко мог это удостоверить, если он этого героя не видел во времена подвига, а фамилии Власов и Давыденко это конспиративные псевдонимы? Судье представили чей-то паспорт, но кто сказал, что владелец этого паспорта и был тем, кого в ИГПР ЗОВ знали, как Давыденко? Видели этого Власова-Давыденко только Мухин и Парфёнов - именно они могли удостоверить личность этого Власова - удостоверить, что да, именно он и является тем Давыденко, с которым они общались, и который поэтому являлся свидетелем по делу, но именно от Мухина и Парфёнова личность этого «Власова» и скрыли. Как стало ясно позднее, именно потому и скрыли, чтобы Мухин и Парфёнов не могли его личность удостоверить.

Начался допрос этого «Власова» и тут выяснилось, что он не знает вещей, которые настоящий Власов не мог не знать. К примеру.

1. Из собственных показаний Власова, полученных в ходе предварительного следствия, установлено, что его прежде, чем приять в члены ИГПР ЗОВ, заставили изучить уставные документы ИГПР ЗОВ и ФКЗ «О референдуме», после чего проверили его знания. В результате настоящий Власов прекрасно знал, что цель ИГПР ЗОВ это организация референдума - он несколько раз сообщил эту цель следователю в ходе предварительного следствия, поскольку именно для выяснения этой цели его и внедряли в ИГПР ЗОВ. Но когда голос «Власова» в суде послушно показал, что цель АВН и ИГПР ЗОВ совпадают, то на естественный вопрос, что это за цель, голос «Власова» заявил, что он не помнит. Вот помнит, что цель одинаковая, но не помнит, какая это цель.

2. Этот «Власов» не знал, что в ИГПР ЗОВ его начальники послали его под псевдонимом «Давыденко». Как это понять?

3. Этот «Власов» заявил, что в ИГПР ЗОВ знал только Мухина и Парфёнова, но на самом деле настоящий Власов участвовал в заседании ИГПР ЗОВ и там познакомился с десятком человек.

4. Настоящий Власов был десятником ИГПР ЗОВ в Крыму, но в суде голос «Власова» не мог объяснить, кто такие десятники и в чём их обязанность.

5. Голос «Власова» не смог объяснить, в каком именно помещении проходило совещание с его участием.

И. т. д.

Парфёнов первым заподозрил, что судья Криворучко и прокуроры представили в качестве свидетеля не Власова, а кого-то, кто, просмотрев протокол допроса Власова, пытался выдавать себя за него. Парфёнов начал задавать «Власову» вопросы, чтобы доказать это (Где мы с вами встретились? Каким образом я объяснил вам дорогу?), но судья Криворучко снимал эти вопросы, не давая разоблачить этого лжесвидетеля.

Вот такие у нас суды…

Почему не выступил настоящий «Штирлиц» - не понятно. Либо он не доступен прокуратуре, либо он реально боится давать в суде заведомо ложные показания.

Мухин заявил ходатайство, прося суд воспользоваться частью 4 статьи 29 УПК РФ и вынести частное постановление, потребовав от прокуратуры наказать прокуроров Е.С. Фролову и С.С. Тарасову за фальсификацию ими доказательств путём подмены свидетеля, но Криворучко не просто отказал - он не дал заявить это ходатайство. Это полный юридический беспредел - судья не просто не удовлетворяет ходатайств защиты - Криворучко не даёт их заявлять, нагло плюя на возражения подсудимых и адвокатов.

Итак, «правосудие» в России плавно дошло до прокурорского «ноу-хау» - представлять вместо свидетелей неизвестных лиц.

Это уже дно, или нужно ещё ждать, что снизу снова постучат?

Соб. корр.