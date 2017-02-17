Украина борется с последствиями угольной блокады, которую сама же и организовала

Президент Украины Петр Порошенко своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны, направленное на решение проблемы угольной блокады. Об этом сообщается на сайте главы государства. Документ, в частности, предписывает правительству «принять исчерпывающие меры по нейтрализации угроз энергетической безопасности Украины».

Блокада Донбасса началась 25 января 2017 года при поддержке парламентских фракций «Самопомощь», «Батькивщина» и внефракционных народных депутатов Семена Семенченко, Владимира Парасюка. Участники акции требуют прекратить торговлю с ДНР и ЛНР, начать борьбу с контрабандой товаров, освободить украинских пленных и признать захваченные районы Донбасса «оккупированными».

Киев загнал себя в чрезвычайную ситуацию. Сам

Видимо уже скоро появится термин "укрономика". Развивать промышленность без энергетики; выращивать продукты, но запрещать их продавать; брать в долг под проценты и верить, что отдавать не придется...

Вот скоро весна, вода из Днепра, которая не попадет в Северо-крымский канал, перекрытый бандформированиями Ислямова, начнет накапливаться на полях, заболачивать территорию - это неизбежно приведет к снижению урожайности и снимет проблему избытка продуктов сельского хозяйства в Херсонской области. А освобожденное от избыточных заработков население может поехать в Европу мыть сортиры или торговать вторичными половыми признаками, может сдавать кровь и почки, а может записаться в ВСУ и удобрять собой донбасские черноземы. Вот какой богатый выбор у послемайданной Украины...

А.Б.



