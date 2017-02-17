На праздники защитников Отечества власти немножко поделятся краденым

4 дня бесплатной парковки получат москвичи в подарок от городских властей на праздники - с 23 по 26 февраля в Москве пройдут «парковочные каникулы», во время которых парковка будет бесплатной. Так сегодня пишут все СМИ, которым за информационный отсос полагается немножко лавэ.

Нет, вы прикиньте, власти делают щедрый подарок - на нескольких квадратных метрах городского асфальта можно бесплатно поставить свою машину!

А бесплатно пописать в городском туалете можно? Ну нет, это уже слишком... Еще б бесплатно на трамвае покататься попросил. Всякая щедрость имеет свои границы.

Интересно, а откуда у городских властей взялся бесплатный асфальт? Ведь его за счет бюджета положили, а в бюджет денежки эти самые автомобилисты и внесли, как налоги на авто. Вот из этих налогов, если по закону, и должен оплачиваться асфальт. А сама земля - городская, то есть общая, общенародная. По ней можно ходить, ездить, плевать в урны и мимо. И машины ставить тоже можно. Было можно.

Но вот власти объявили городской референдум, чтоб по закону, по Конституции граждане могли высказаться - нужна им платная парковка или так сойдет. Граждан, конечно, всячески убеждали - нужна, нужна... А потом взяли, и ввели платные парковки. Без референдума. Референдум решили не проводить. Зачем, когда все и так счастливы?

Как вы относитесь к введению платной парковки в Москве?:

Я москвич и мне это нравится (61)

Я москвич и мне это не нравится (172)

Я москвич, и меня это не касается (15)

Я не москвич, но мне это нравится (71)

Я не москвич, но мне это не нравится (145)

Я не москвич, и мне это безразлично (68)

Это результаты нашего опроса насчет парковок. Разумеется, на них никто не обратил внимания. Всем же нравится...

То есть как получается? Референдум зажилили, а городской асфальт потихоньку у горожан подтырили и устроили на нем платные парковки. Денежки от которых, как показал недавно Навальный, идут в офшор, а правительство города так ничего внятного сказать и не может, почему в бюджет с парковок собирают так мало? Собянин, так тот на одном из отчетов в городской думе так и сказал - мол, все не ради денег затевалось, а исключительно в воспитательных целях. Кстати, с нового года парковка в самых удобных местах города стоит уже 200 рублей в час - воспитывает в людях умение удивляться даже самым простым вещам...

Но вот на праздник защитников Отечества городские власти решили поделиться краденым. Нет, денег из офшоров, конечно, никто не вернет - просто четыре дня не будут грабить на дорогах. А потом как обычно.

Ну как не радоваться? Как не благодарить?

Хотите ли вы мэром своего города Собянина?: Я москвич и хочу (17) Я москвич и не хочу (263) Я не москвич, и хочу (34) Я не москвич и не хочу (398)

Это наш опрос. А на выборах все иначе получается почему-то...