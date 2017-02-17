На праздники защитников Отечества власти немножко поделятся краденым

4 дня бесплатной парковки получат москвичи в подарок от городских властей на праздники - с 23 по 26 февраля в Москве пройдут «парковочные каникулы», во время которых парковка будет бесплатной. Так сегодня пишут все СМИ, которым за информационный отсос полагается немножко лавэ.
Нет, вы прикиньте, власти делают щедрый подарок - на нескольких квадратных метрах городского асфальта можно бесплатно поставить свою машину!
А бесплатно пописать в городском туалете можно? Ну нет, это уже слишком... Еще б бесплатно на трамвае покататься попросил. Всякая щедрость имеет свои границы.
Интересно, а откуда у городских властей взялся бесплатный асфальт? Ведь его за счет бюджета положили, а в бюджет денежки эти самые автомобилисты и внесли, как налоги на авто. Вот из этих налогов, если по закону, и должен оплачиваться асфальт. А сама земля - городская, то есть общая, общенародная. По ней можно ходить, ездить, плевать в урны и мимо. И машины ставить тоже можно. Было можно.
Но вот власти объявили городской референдум, чтоб по закону, по Конституции граждане могли высказаться - нужна им платная парковка или так сойдет. Граждан, конечно, всячески убеждали - нужна, нужна... А потом взяли, и ввели платные парковки. Без референдума. Референдум решили не проводить. Зачем, когда все и так счастливы?
Как вы относитесь к введению платной парковки в Москве?:
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Это результаты нашего опроса насчет парковок. Разумеется, на них никто не обратил внимания. Всем же нравится...
То есть как получается? Референдум зажилили, а городской асфальт потихоньку у горожан подтырили и устроили на нем платные парковки. Денежки от которых, как показал недавно Навальный, идут в офшор, а правительство города так ничего внятного сказать и не может, почему в бюджет с парковок собирают так мало? Собянин, так тот на одном из отчетов в городской думе так и сказал - мол, все не ради денег затевалось, а исключительно в воспитательных целях. Кстати, с нового года парковка в самых удобных местах города стоит уже 200 рублей в час - воспитывает в людях умение удивляться даже самым простым вещам...
Но вот на праздник защитников Отечества городские власти решили поделиться краденым. Нет, денег из офшоров, конечно, никто не вернет - просто четыре дня не будут грабить на дорогах. А потом как обычно.
Ну как не радоваться? Как не благодарить?
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|Я не москвич и не хочу (398)
Это наш опрос. А на выборах все иначе получается почему-то...
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Очковтиратель ОтттО написал 17.02.2017 12:55
Выписали лекарство от конкрементов. Нефрадоз. В аптеках рядом с домом его нет в основном, и тольео в олной из десяти аптек имеется в наличии за 1860 рублей.
В интернете в аптеке Самсон имеется в наличии по цене 670 рублей и доставка запрещена законом, только самовывоз.
Заказал. Оплатил парковку 60 рублей. Купил. Итого 730 рублей.
ЕСЛИ БЫ не парковки, даже бы и не поехал в центр, потому что не припаркуешься, только нервы подпортишь и тогда новые лекарства....
Для особо одаренных любителей помочиться на халяву на автобусной остановке и в лифте поясняю -
Колхозы , Совхозы, Упк, Пту, КПСС в прошлом.
По науке градостроения организовывается дорожное движение , а вот это вот правительство Лужкова, Примакова, Маслюкова идет лесом далеко и надолго, как и Мозговой, Плотницкий, Захарченко, Гиви, Моторолла и прочая совдепия ленинского типа.
Лис написал 17.02.2017 12:54