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Московский листок

На праздники защитников Отечества власти немножко поделятся краденым

Опубликовано 17.02.2017 автором в разделе комментариев 2

москва собянин анатолий баранов
На праздники защитников Отечества власти немножко поделятся краденым

4 дня бесплатной парковки получат москвичи в подарок от городских властей на праздники - с 23 по 26 февраля в Москве пройдут «парковочные каникулы», во время которых парковка будет бесплатной. Так сегодня пишут все СМИ, которым за информационный отсос полагается немножко лавэ.

Нет, вы прикиньте, власти делают щедрый подарок - на нескольких квадратных метрах городского асфальта можно бесплатно поставить свою машину!

А бесплатно пописать в городском туалете можно? Ну нет, это уже слишком... Еще б бесплатно на трамвае покататься попросил. Всякая щедрость имеет свои границы.

Интересно, а откуда у городских властей взялся бесплатный асфальт? Ведь его за счет бюджета положили, а в бюджет денежки эти самые автомобилисты и внесли, как налоги на авто. Вот из этих налогов, если по закону, и должен оплачиваться асфальт. А сама земля - городская, то есть общая, общенародная. По ней можно ходить, ездить, плевать в урны и мимо. И машины ставить тоже можно. Было можно.

Но вот власти объявили городской референдум, чтоб по закону, по Конституции граждане могли высказаться - нужна им платная парковка или так сойдет. Граждан, конечно, всячески убеждали - нужна, нужна... А потом взяли, и ввели платные парковки. Без референдума. Референдум решили не проводить. Зачем, когда все и так счастливы?

Как вы относитесь к введению платной парковки в Москве?

Я москвич и мне это нравится (61) 

Я москвич и мне это не нравится (172) 

Я москвич, и меня это не касается (15) 

Я не москвич, но мне это нравится (71) 

Я не москвич, но мне это не нравится (145) 

Я не москвич, и мне это безразлично (68)

Это результаты нашего опроса насчет парковок. Разумеется, на них никто не обратил внимания. Всем же нравится...

То есть как получается? Референдум зажилили, а городской асфальт потихоньку у горожан подтырили и устроили на нем платные парковки. Денежки от которых, как показал недавно Навальный, идут в офшор, а правительство города так ничего внятного сказать и не может, почему в бюджет с парковок собирают так мало? Собянин, так тот на одном из отчетов в городской думе так и сказал - мол, все не ради денег затевалось, а исключительно в воспитательных целях. Кстати, с нового года парковка в самых удобных местах города стоит уже 200 рублей в час - воспитывает в людях умение удивляться даже самым простым вещам...

Но вот на праздник защитников Отечества городские власти решили поделиться краденым. Нет, денег из офшоров, конечно, никто не вернет - просто четыре дня не будут грабить на дорогах. А потом как обычно.

Ну как не радоваться? Как не благодарить?

Хотите ли вы мэром своего города Собянина?:
 
Я москвич и хочу (17)
 
Я москвич и не хочу (263)
 
Я не москвич, и хочу (34)
 
Я не москвич и не хочу (398)

Это наш опрос. А на выборах все иначе получается почему-то...



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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
Очковтиратель ОтттО написал 17.02.2017 12:55
Рассказываю.
Выписали лекарство от конкрементов. Нефрадоз. В аптеках рядом с домом его нет в основном, и тольео в олной из десяти аптек имеется в наличии за 1860 рублей.
В интернете в аптеке Самсон имеется в наличии по цене 670 рублей и доставка запрещена законом, только самовывоз.
Заказал. Оплатил парковку 60 рублей. Купил. Итого 730 рублей.
ЕСЛИ БЫ не парковки, даже бы и не поехал в центр, потому что не припаркуешься, только нервы подпортишь и тогда новые лекарства....
Для особо одаренных любителей помочиться на халяву на автобусной остановке и в лифте поясняю -
Колхозы , Совхозы, Упк, Пту, КПСС в прошлом.
По науке градостроения организовывается дорожное движение , а вот это вот правительство Лужкова, Примакова, Маслюкова идет лесом далеко и надолго, как и Мозговой, Плотницкий, Захарченко, Гиви, Моторолла и прочая совдепия ленинского типа.
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(без названия)
Лис написал 17.02.2017 12:54
"Власти,начала,серафимы,херувимы..."-достала уже эта фашистская иудейская заморочка."Носителем суверенитета и единственным источником власти в РФ является ее многонациональный народ"(Конституция РФ).А власть таких "господ" как Гундяев,Путин,Собянин,Медведев,Кудрин,Греф... по своей сути является анти-народной и держится исключительно на штыках Нацгвардии,Полиции,ОМОНа и т.д. и т.п.
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