РПЦ узрела примирение богатых с бедными в символе реституированного Исаакия

Передача Исаакиевского собора Русской православной церкви в год столетия революционных событий призвана стать символом примирения народа, заявил в пятницу Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

"Передача Исаакиевского собора Санкт-Петербурга в год столетия революционных событий призвана стать символом примирения нашего народа. Когда-то разрушение храмов, массовые убийства верующих стали ужаснейшей страницей национального разделения, теперь мир вокруг возвращенных церквей должен стать олицетворением согласия и взаимного прощения - белых с красными, верующих с неверующими, богатых с бедными", - приводит слова патриарха, сказанные на заседании Высшего церковного совета РПЦ в храме Христа Спасителя, агентство РИА "Новости".

Редактор ФОРУМа.мск Дмитрий Чёрный размышляет на заданную тему:

- А кого с кем примирения? Я уже писал, что Гражданская война вообще-то имела и победителей и результаты. От которых, кстати, и РПЦ не отказывается, всеми благами электрификации и прочей большевизации страны - пользуется. Но, поскольку вымышленное, перестройкой и гласностью привнесённое в десятки лет мирно проживавшую страну "противостояние белых и красных" надо же чем-то иллюстрировать - вот, теперь обнаружились "массовые убийства", и причём только верующих. Неверующих, "нехристей" убийства патриарх в расчёт не берёт, и белый террор, начавшийся задолго до красного - бессмысленный террор утративших власть в стране классов, он как бы не замечает. Террор в интересах интервентов, к тому же. Из этой темы "примирения и согласия" немало высосали, конечно, и иностранные державы, но в России-то именно попы - поскольку по итогам Гражданской, в которой они были на стороне белых (не считая обновленцев), они утратили всякое значение в РСФСР, а потом и в СССР. Стали опереточными персонажами, нарицательным. Это маргинальное положение, понятно, попов не устраивало - их отделили от государства, а потом ещё и народ стал стремительно веру терять и свои лепты перестал нести. Сдулось поповское благосостояние. Так они в период засухи и неурожая (видимо, и тогда патриарх наблюдал "массовые убийства верующих") 1932-го года - устраивали на селе крестные ходы и всячески агитировали крестьян не вступать в колхозы, вредительством тоже промышляли, поджогами. Но проиграли и это противостояние - многие поехали петь псалмы свои на Беломорканал и далее в ГУЛАГ, а самых ретивых, политизированных православных контриков действительно расстреляли. "Если враг не сдаётся, его уничтожают" - это Горький и о них сказал. Так с кем же теперь-то примиряться тем, кто либо рождён в СССР, либо вскормлен, выращен его, явно не по божию велению возникшею инфраструктурой, наукой, техникой?! С коллаборационистами, в годы Великой Отечественной вставшими на сторону вермахта? И если б Сталин их в 1943-м по просьбе эмиграции не реабилитировал и не легализовал РПЦ - так и вовсе бы сгинули эти служители культа в позоре и забвении... Но быстренько скинулись на танки "от РПЦ", а потом затаились, пережили "богопротивный социализм" и возрождаются как крупнейший частный собственник, как крупнейший капиталист в "возрождённой России". Нет, это не примирение, господа хорошие, временно захватившие Исаакий, это новый, вами начатый виток лишь немного утихшей Гражданской. Войны граждан СССР за возрождение социализма и родины - с регрессантами, довольствующимися гражданством лишь России, островка СССР, с сепаратистами от религии и нации. Не будет в России примирения богатых с бедными, не надейтесь, богатенькие господа. А что вы, божии слуги, чётко взяли сторону богатых - это хорошо, это мы запомним!

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