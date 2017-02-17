Коррупционный скандал на родине рушит международную репутацию транснационального "Самсунга"

В Южной Корее суд дал санкцию на арест замглавы Samsung Ли Джэ Ёна, находящегося под следствием по делу о коррупционном скандале, в котором оказалась замешана президент страны Пак Кын Хе. Об этом сообщает Reuters.

При этом Центральный районный суд Сеула отклонил запрос на арест президента Samsung Electronics Сан Джин Пака, который также возглавляет Корейскую федерацию конного спорта.

С запросом об аресте двух топ-менеджеров специальная прокуратура обратилась во вторник, 14 февраля, после того как предыдущая попытка арестовать Ли Джэ Ёна была заблокирована судом в прошлом месяце.

Ли Джэ Ён и Сан Джин Пак обвиняются во взяточничестве и других преступлениях.

Как предполагает следствие, в 2015 году Ли Джэ Ён санкционировал перевод на счета фирмы, зарегистрированной в ФРГ и принадлежащей Чхве Сун Силь, подруге президента страны, 22 миллиардов вон (18,3 миллиона долларов). Средства могли быть платой за поддержку слияния двух филиалов Samsung в обход действующего законодательства.

Дело Ли Джэ Ёна — часть серии расследований, развернувшихся после начала политического кризиса в Южной Корее. Причиной послужила история Чхве Сун Силь. Ее обвинили в давлении на десятки крупнейших фирм с целью перечисления ими денег в два некоммерческих фонда. В деле фигурирует сумма в 77,4 миллиарда вон (65,6 миллиона долларов).

Еще один фигурант дела, бывший второй помощник президента Чон Хо Сонг обвиняется в передаче подруге президента секретной информации.

9 декабря парламент проголосовал за импичмент Пак Кын Хе. В течение 180-дневного срока это решение должен утвердить или отменить Конституционный суд республики.

Напомним, южноорейская прокуратура 8 ноября пришла с обысками в офис Samsung Electronics в Сеуле в рамках расследования скандального дела в отношении подруги действующего президента республики Чхве Сун Силь, которая обвиняется во вмешательстве в государственные дела, а также использовании своих связей с высшим руководством страны для извлечения выгоды. В надзорном ведомстве подозревают, что компания незаконно покровительствовала дочери наперсницы главы государства.

Сотрудник прокуратуры сообщил Reuters, что обыск связан со скандалом с участием подруги президента, но от дальнейших комментариев отказался. По данным южнокорейского информагентства Yohnap, прокуроры выясняют, оказывала ли Samsung финансовую помощь дочери Чхве Сун Силь на незаконных основаниях.

В Samsung Electronics подтвердили, что прокуроры посетили их офис, также не сообщив детали. В настоящее время компания пытается оправиться от убытков в 5,4 млрд долларов, которые понесла из-за необходимости свернуть производство пожароопасных смартфонов Galaxy Note 7.

По версии прокуратуры, Samsung предоставила 2,8 млн евро (3,1 млн долларов) компании, совладельцами которой являются Чхве Сун Силь и ее дочь. В прошлом дочь подруги президента была членом южнокорейской национальной сборной по конному спорту, и средства были предназначены на ее обучение верховой езде в Германии, отмечает Yohnap.

Президент Samsung по корпоративным связям Парк Санг Чжин в настоящее время возглавляет федерацию конного спорта Кореи. По данным Yohnap, часть обысков во вторник утром прошла в его офисе. Комментарий самого сотрудника компании оперативно получить не удалось.

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