Приватизация по Гундяеву

"Символом примирения нашего народа" призвана стать передача Исаакиевского собора церкви, сказал патриарх московский и всея Руси Кирилл на заседании Высшего церковного совета. Это поможет закрыть ужаснейшую страницу национального разделения, которую в XX веке открыли разрушения храмов и массовые убийства верующих, передает его слова правительственная "Российская газета".

"Мир вокруг возвращенных церквей" как раз и может стать, по мнению патриарха, олицетворением согласия и взаимного прощения "белых" с "красными", верующих с неверующими, богатых с бедными.

О как!

А Иисус промежду прочим сосвсем иначе подходил к вопросу отношений богатых с бедными. Во-первых, он категорически отказывал богатым даже в минимальном шансе на Царствие небесное. А во вторых предлагал им единственный радикальный выход - раздать всё имущество нищим и следовать за ним, за Иисусом. У самого же у него не было, куда приклонить голову - вообще ничего у него не было.

А как же наш архипастырь Гундяев, уже раздал нищим имущество? Квартирку в наркомовском Доме на набережной! Яхту и мерседес-пульман? Резиденцию на Черноморском побережье? Да и на публике появляется отнюдь не в рубище.

То есть так надо понимать, что архипастырь у нас вещает от имени богатых. Мол, мы тут разбогатели маленько (сам архипастырь еще в советское время занимался богоугодным делом финансово-хозяйственного окормления приходов в западной Европе), теперь давайте примиряться. Видите, какую я себе ризу пошил? Вот и вам тоже бог пошлет секонд-хенд какой-нибудь.

Вот и "возврат" церковных имуществ (Исаакий-то церкви никогда не принадлежал, проходил и в царское время по министерству внутренних дел) происходит точно по схеме приватизации "по Чубайсу". То есть объект сначала приводится в наилучшее состояние за государственный счет, выводится на рентабельность, а потом за гроши или совсем бесплатно передается "эффективному собственнику".

Пример перед глазами - основанный Петром Первым Сампсониевский собор, который уже передали церкви. В 1984 году Сампсониевский собор передали Государственному музею-памятнику "Исаакиевский собор". Здесь были проведены большие реставрационные работы (в годы войны здание получило серьезные повреждения). В 2000 году собор открылся для посетителей в качестве музея, в мае 2002 года вновь были возобновлены богослужения, которые с 2010 года стали ежедневными. И теперь, после вывода предприятия (не утрирую, формально каждый приход - это предприятие с уставом и печатью) на максимальную рентабельность - передано РПЦ. Не просто безвозмездно, а ее и вместе с сугубо государственным имуществом - и даже с "крепостными": музей передает приходу и смотрителей.

Кстати, после предстоящей передачи Исаакия церкви, надо понимать, музей самоликвидируется?

А Исаакивеский собор как прибыльное предприятие полностью перейдет в категорию церковных имуществ - архипастырь утверждает, что у церкви хватит средств для обеспечения текущих ремонтно-реставрационных работ - "их поможет собрать сохраняющаяся плата за экскурсионное обслуживание и осмотр города с колоннады собора". Естественно - ведь Исаакий самый прибыльный музей в стране.

А теперь самое время поговорить о примирении бедных с богатыми. Ведь после тех событий, которые париарх называет как "ужаснейшую страницу национального разделения", как раз-таки разделение на бедных и богатых аккурат по заветам Иисуса Христа прекратилось. Богатые раздали свои имущества бедным, пусть и не совсем добровольно, но ведь и Иисус говорил, что не мир принес он, но меч. Не так ли?

Ну а богатые как класс появились у нас снова после приватизации - то есть уворовывания народного достояния у народа. Народ "разделился в себе", опять-таки по Писанию.

И как патриарх собирается в годовщину 100-летия исполненияя заветов Иисуса по части отношения бедных с богатыми добиваться "примирения" - на основе приватизации? Не иначе, как вопреки заветам Христа... Каким-то чудесным образом, наверно. Потому как сказано: "Ибо восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных" (Мф 24:24).

Преподобный Антоний Великий (IV в.) возвестил об этом времени так: «Придет время, возлюбленные дети мои, когда монахи оставят пустыни и потекут вместо них в богатые города, где вместо этих пустынных пещер и тесных келий воздвигнут гордые здания, могущие спорить с палатами царей, вместо нищеты возрастет любовь к собиранию богатств, смирение заменится гордостью, многие будут гордиться знанием, но голым, чуждым добрых дел, соответствующих знанию; любовь охладеет; вместо воздержания умножится чревоугодие, и очень многие будут заботиться о роскошных явствах, не меньше самих мирян, от которых монахи ничем другим отличаться не будут, как одеянием и наглавником; и, несмотря на то, что будут жить среди мира, будут называть себя уединенниками».

Анатолий Баранов, главный редактор ФОРУМа.мск