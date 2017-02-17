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Московский листок

Приватизация по Гундяеву

Опубликовано 17.02.2017 в разделе комментариев 5

церковь левиафан пастырь анатолий баранов
Приватизация по Гундяеву

"Символом примирения нашего народа" призвана стать передача Исаакиевского собора церкви, сказал патриарх московский и всея Руси Кирилл на заседании Высшего церковного совета. Это поможет закрыть ужаснейшую страницу национального разделения, которую в XX веке открыли разрушения храмов и массовые убийства верующих, передает его слова правительственная "Российская газета".

"Мир вокруг возвращенных церквей" как раз и может стать, по мнению патриарха, олицетворением согласия и взаимного прощения "белых" с "красными", верующих с неверующими, богатых с бедными.

О как! 

А Иисус промежду прочим сосвсем иначе подходил к вопросу отношений богатых с бедными. Во-первых, он категорически отказывал богатым даже в минимальном шансе на Царствие небесное. А во вторых предлагал им единственный радикальный выход - раздать всё имущество нищим и следовать за ним, за Иисусом. У самого же у него не было, куда приклонить голову - вообще ничего у него не было.

А как же наш архипастырь Гундяев, уже раздал нищим имущество? Квартирку в наркомовском Доме на набережной! Яхту и мерседес-пульман? Резиденцию на Черноморском побережье? Да и на публике появляется отнюдь не в рубище.

То есть так надо понимать, что архипастырь у нас вещает от имени богатых. Мол, мы тут разбогатели маленько (сам архипастырь еще в советское время занимался богоугодным делом финансово-хозяйственного окормления приходов в западной Европе), теперь давайте примиряться. Видите, какую я себе ризу пошил? Вот и вам тоже бог пошлет секонд-хенд какой-нибудь.

Вот и "возврат" церковных имуществ (Исаакий-то церкви никогда не принадлежал, проходил и в царское время по министерству внутренних дел) происходит точно по схеме приватизации "по Чубайсу". То есть объект сначала приводится в наилучшее состояние за государственный счет, выводится на рентабельность, а потом за гроши или совсем бесплатно передается "эффективному собственнику".

Пример перед глазами - основанный Петром Первым Сампсониевский собор, который уже передали церкви. В 1984 году Сампсониевский собор передали Государственному музею-памятнику "Исаакиевский собор". Здесь были проведены большие реставрационные работы (в годы войны здание получило серьезные повреждения). В 2000 году собор открылся для посетителей в качестве музея, в мае 2002 года вновь были возобновлены богослужения, которые с 2010 года стали ежедневными. И теперь, после вывода предприятия (не утрирую, формально каждый приход - это предприятие с уставом и печатью) на максимальную рентабельность - передано РПЦ. Не просто безвозмездно, а ее и вместе с сугубо государственным имуществом - и даже с "крепостными": музей передает приходу и смотрителей.

Кстати, после предстоящей передачи Исаакия церкви, надо понимать, музей самоликвидируется? 

А Исаакивеский собор как прибыльное предприятие полностью перейдет в категорию церковных имуществ - архипастырь утверждает, что у церкви хватит средств для обеспечения текущих ремонтно-реставрационных работ - "их поможет собрать сохраняющаяся плата за экскурсионное обслуживание и осмотр города с колоннады собора". Естественно - ведь Исаакий самый прибыльный музей в стране.

А теперь самое время поговорить о примирении бедных с богатыми. Ведь после тех событий, которые париарх называет как "ужаснейшую страницу национального разделения", как раз-таки разделение на бедных и богатых аккурат по заветам Иисуса Христа прекратилось. Богатые раздали свои имущества бедным, пусть и не совсем добровольно, но ведь и Иисус говорил, что не мир принес он, но меч. Не так ли?

Ну а богатые как класс появились у нас снова после приватизации - то есть уворовывания народного достояния у народа. Народ "разделился в себе", опять-таки по Писанию. 

И как патриарх собирается в годовщину 100-летия исполненияя заветов Иисуса по части отношения бедных с богатыми добиваться "примирения" - на основе приватизации? Не иначе, как вопреки заветам Христа... Каким-то чудесным образом, наверно. Потому как сказано: "Ибо восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных" (Мф 24:24).

Преподобный Антоний Великий (IV в.) возвестил об этом времени так: «Придет время, возлюбленные дети мои, когда монахи оставят пустыни и потекут вместо них в богатые города, где вместо этих пустынных пещер и тесных келий воздвигнут гордые здания, могущие спорить с палатами царей, вместо нищеты возрастет любовь к собиранию богатств, смирение заменится гордостью, многие будут гордиться знанием, но голым, чуждым добрых дел, соответствующих знанию; любовь охладеет; вместо воздержания умножится чревоугодие, и очень многие будут заботиться о роскошных явствах, не меньше самих мирян, от которых монахи ничем другим отличаться не будут, как одеянием и наглавником; и, несмотря на то, что будут жить среди мира, будут называть себя уединенниками».

Анатолий Баранов, главный редактор ФОРУМа.мск



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Всего комментариев к статье: 5
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(без названия)
Инок написал 17.02.2017 15:39
Се аз Патриархъ Великый повеле несть блядословить лукавый писменникъ. На ны анафема возложить, бо хулу божеску створить. Сице по времени паки некытором, людины запамитаху, кто тута ракатаху про церкву сию. А ему божья кара, бо рече брзо.
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papedSiz
papedSiz написал 17.02.2017 15:28
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(без названия)
Сема написал 17.02.2017 15:27
А у нас что,других кроме РПЦ христиан нет? А старообрядцы,да еще несколько разных
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(без названия)
вася написал 17.02.2017 15:27
Нынешняя власть РФ хочет,чтоб в стране были и волки сыты и овцы(народ) целы,что труднее. Это позволит "кормить волков" еще долго -бесконечно долго. Как этого добиться ей невдомек. Поэтому исходя из импульсов своего серого умишки она рассчитывает на помощь Бога!!! Старается его задобрить строительством многочисленных храмов и стоянием в церквах.Вы будете смеяться и возражать.НО ТАК ОНО И ЕСТЬ! Серые одним словом...
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(без названия)
Лис написал 17.02.2017 15:08
Гражданину Республики Россия Гундяеву Владимиру Михайловичу пора бы знать что наш многонациональный российский народ согласно Конституции РФ вправе исповедовать любую религию или просто положить на нее болт.И хватит рисовать на окнах федеральных общеобразовательных республиканских школ фаллосы с крестиками.
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