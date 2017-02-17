Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Посольский джипарь с топ-менеджеребцом "Роснефти" налихачил в Бишкеке убийственное ДТП

Опубликовано 17.02.2017 в разделе комментариев 0

киргизия силовигархия роснефть автомир

Внедорожник Toyota Land Cruiser Prado с номерами посольства РФ в Киргизии 16 февраля врезался в автомобиль Mercedes Benz Sprinter в столице республики городе Бишкеке. Водитель грузовичка скончался от полученных травм. Водитель джипа попал в больницу. По неофициальным данным, его пассажиром был топ-менеджер компании "Роснефть". Возбуждено уголовное дело, а послу РФ вручили ноту. 

В интернете появилось видео, запечатлевшее момент столкновения. На кадрах видно, как посольский джип на большой скорости пролетает перекресток на красный сигнал светофора и врезается в минивэн, отмечает агентство "АКИpress".

Временный поверенный в делах РФ в Киргизии Алексей Мзареулов был приглашен в Министерство иностранных дел республики в связи с произошедшим дорожно-транспортным происшествием. В ходе встречи российской стороне была вручена нота относительно необходимости оказания всемерного содействия местным правоохранительным органам в расследовании происшествия, включая обеспечение личного присутствия участника ДТП, сообщает МИД Киргизии. 

Посольство РФ выразило искренние соболезнования семье и близким погибшего и информировало, что тесно взаимодействует с местными правоохранителями по расследованию происшествия, отмечается в сообщении. 

Столкновение произошло, когда Mercedes Benz Sprinter ехал по улице Васильева, а джип Toyota Land Cruiser Prado с номерами посольства РФ направлялся по улице Фучика в сторону аэропорта Манас, передает агентство "Sputnik Кыргызстан". 

За рулем джипа находился сотрудник посольства РФ, сообщили в пресс-службе российской дипмиссии. "Машина является служебным автотранспортом диппредставительства. Сотрудник ехал по делам посольства. По данному факту идет внутреннее служебное расследование", - сказали в пресс-службе. 

Водитель джипа находится в Национальном госпитале с переломом тазобедренной части. В посольском джипе в качестве пассажира находился заместитель гендиректора компании "Роснефть" в Киргизии Игорь Рясный, сообщили "Sputnik Кыргызстан" в ЗАО "Бишкекская нефтяная компания". О его состоянии ничего не сообщается. 

По факту ДТП с участием машины посольства России в Кыргызстане и сотрудника ОАО "НК Роснефть" возбуждено уголовное дело по ст. 281 ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспортных средств"), передает "АКИpress" со ссылкой на пресс-службу ГУВД Бишкека. 

По данным источников агентства, в джипе находился первый секретарь диппредставительства Виктор Пухов, 1965 года рождения, который после ДТП покинул место происшествия и обратился в Центр медико-консультативных услуг и спортивной медицины. По некоторым данным, он обратился туда с ушибами, сказав медикам, что упал дома, указав при этом адрес места проживания, отмечается в сообщении. 

Водителя Mercedes 1955 года рождения после ДТП доставили в больницу в очень тяжелом состоянии, с открытым переломом черепа, он впал в кому, а через час после операции скончался, рассказал журналистам заместитель главного врача по хирургической части Национального госпиталя Орозалы Кочоров. 

Местная милиция выясняет, с какой скоростью двигался джип и был ли водитель трезв, назначены соответствующие экспертизы, сообщили в пресс-службе Управления патрульной милиции (УПМ) Бишкека.

- Видите, какое лыко в строку, - добавляет редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный, - стоило Михаилу Леонтьеву проговориться, а мне лишь зафиксировать в статье, что Роснефть это государственная власть, так вот вам и инцидент соответствующий, на посольской машине топ-менеджеребец "не вполне государственной компании" (В.В.Путин) почему-то оказался... может, пора уже как-то и на высшем уровне поменять триколорчик на флаг Роснефти, и сказать гражданам откровенно: вы живы и мы живы (правда, не на 15-25 тысяч, а на миллиарды живём, в отличие от вас) только пока идёт торговля нефтью, кончится нефть, кончится и проект "Путинская Россия".



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Кто на самом деле убил Моторолу и Гиви?:
Результаты
Интернет-ТВ
101 Жизнь. Погибшие дети Донбасса
101 Жизнь. Погибшие дети Донбасса
16.02.2017
Топ-менеджеры Роснефти одолели пенсионеров в личном зачете
Топ-менеджеры Роснефти одолели пенсионеров в лично...
16.02.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Путин спешно открестился от "реституции" Исаакия голосами "источников" (0)
ДНР и ЛНР готовы освободить временно захваченные карателями территории (0)
Посольский джипарь с топ-менеджеребцом "Роснефти" налихачил в Бишкеке убийственное ДТП (0)
Приватизация по Гундяеву (18)
Коррупционный скандал на родине рушит международную репутацию транснационального "Самсунга" (0)
Данные, которые обязывает хранить "закон Яровой", окажутся непригодными для государства (5)
На праздники защитников Отечества власти немножко поделятся краденым (19)
РПЦ узрела примирение богатых с бедными в символе реституированного Исаакия (11)
Украина борется с последствиями угольной блокады, которую сама же и организовала (34)
Зачем представлять вместо свидетелей неизвестных лиц? (14)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Коллапс Америки
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Чудо приватизации или на хрена попу Исаакиевский собор
Дарья Митина Дарья Митина: Та самая передача
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Франция уже не Франция...
Максим Калашников Максим Калашников: И.Стрелков. Полный тупик-2
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss