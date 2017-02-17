Посольский джипарь с топ-менеджеребцом "Роснефти" налихачил в Бишкеке убийственное ДТП

Внедорожник Toyota Land Cruiser Prado с номерами посольства РФ в Киргизии 16 февраля врезался в автомобиль Mercedes Benz Sprinter в столице республики городе Бишкеке. Водитель грузовичка скончался от полученных травм. Водитель джипа попал в больницу. По неофициальным данным, его пассажиром был топ-менеджер компании "Роснефть". Возбуждено уголовное дело, а послу РФ вручили ноту.

В интернете появилось видео, запечатлевшее момент столкновения. На кадрах видно, как посольский джип на большой скорости пролетает перекресток на красный сигнал светофора и врезается в минивэн, отмечает агентство "АКИpress".

Временный поверенный в делах РФ в Киргизии Алексей Мзареулов был приглашен в Министерство иностранных дел республики в связи с произошедшим дорожно-транспортным происшествием. В ходе встречи российской стороне была вручена нота относительно необходимости оказания всемерного содействия местным правоохранительным органам в расследовании происшествия, включая обеспечение личного присутствия участника ДТП, сообщает МИД Киргизии.

Посольство РФ выразило искренние соболезнования семье и близким погибшего и информировало, что тесно взаимодействует с местными правоохранителями по расследованию происшествия, отмечается в сообщении.

Столкновение произошло, когда Mercedes Benz Sprinter ехал по улице Васильева, а джип Toyota Land Cruiser Prado с номерами посольства РФ направлялся по улице Фучика в сторону аэропорта Манас, передает агентство "Sputnik Кыргызстан".

За рулем джипа находился сотрудник посольства РФ, сообщили в пресс-службе российской дипмиссии. "Машина является служебным автотранспортом диппредставительства. Сотрудник ехал по делам посольства. По данному факту идет внутреннее служебное расследование", - сказали в пресс-службе.

Водитель джипа находится в Национальном госпитале с переломом тазобедренной части. В посольском джипе в качестве пассажира находился заместитель гендиректора компании "Роснефть" в Киргизии Игорь Рясный, сообщили "Sputnik Кыргызстан" в ЗАО "Бишкекская нефтяная компания". О его состоянии ничего не сообщается.

По факту ДТП с участием машины посольства России в Кыргызстане и сотрудника ОАО "НК Роснефть" возбуждено уголовное дело по ст. 281 ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспортных средств"), передает "АКИpress" со ссылкой на пресс-службу ГУВД Бишкека.

По данным источников агентства, в джипе находился первый секретарь диппредставительства Виктор Пухов, 1965 года рождения, который после ДТП покинул место происшествия и обратился в Центр медико-консультативных услуг и спортивной медицины. По некоторым данным, он обратился туда с ушибами, сказав медикам, что упал дома, указав при этом адрес места проживания, отмечается в сообщении.

Водителя Mercedes 1955 года рождения после ДТП доставили в больницу в очень тяжелом состоянии, с открытым переломом черепа, он впал в кому, а через час после операции скончался, рассказал журналистам заместитель главного врача по хирургической части Национального госпиталя Орозалы Кочоров.

Местная милиция выясняет, с какой скоростью двигался джип и был ли водитель трезв, назначены соответствующие экспертизы, сообщили в пресс-службе Управления патрульной милиции (УПМ) Бишкека.

- Видите, какое лыко в строку, - добавляет редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный, - стоило Михаилу Леонтьеву проговориться, а мне лишь зафиксировать в статье, что Роснефть это государственная власть, так вот вам и инцидент соответствующий, на посольской машине топ-менеджеребец "не вполне государственной компании" (В.В.Путин) почему-то оказался... может, пора уже как-то и на высшем уровне поменять триколорчик на флаг Роснефти, и сказать гражданам откровенно: вы живы и мы живы (правда, не на 15-25 тысяч, а на миллиарды живём, в отличие от вас) только пока идёт торговля нефтью, кончится нефть, кончится и проект "Путинская Россия".