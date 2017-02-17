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ДНР и ЛНР готовы освободить временно захваченные карателями территории

Опубликовано 17.02.2017 в разделе комментариев 0

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ДНР и ЛНР готовы освободить временно захваченные карателями территории

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко заявил, что сепаратисты готовы "освободить" подконтрольные Киеву районы Донбасса военным путем, если не удастся добиться этого политическими методами, сообщает "Интерфакс". Захарченко и руководитель Луганской народной республики (ЛНР) Игорь Плотницкий в пятницу, 17 февраля, провели совместный брифинг в Луганске. 

Лидеры сепаратистов также объявили о начале реализации программы гуманитарной помощи и экологической безопасности для жителей "оккупированных" Украиной районов Донбасса и потребовали допуска своих инспекторов к жизненно важным объектам инфраструктуры региона. Текст совместного заявления приводит "Донецкое агентство новостей". 

"Мы всегда говорили, что освобождение оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей - это наша коллективная задача. И мы всегда говорили, что желательно это сделать политическим путем. Если же они не понимают, то напомню, что мы можем сделать это и военным", - пригрозил Киеву Захарченко. 

"На той территории остались наши братья и сестры. И это послание касается в первую очередь их - мы о них не забыли. Мы помним свой долг перед Краматорском, мы помним сотни и тысячи замученных жителей, которых обвинили в сепаратизме и терроризме", - сказал глава ДНР, добавив, что все, что возможно сделать для земляков, будет сделано. 

Захарченко и Плотницкий подчеркнули, что жители подконтрольных Киеву территорий Донбасса оказались в крайне сложном положении. "Они страдают от произвола военно-гражданских диктаторских администраций, от бесчинств батальонов национальной гвардии, ВСУ размещают личный состав и военную технику в жилых кварталах, школах и больницах, на промышленных предприятиях и объектах гражданской инфраструктуры, тем самым делая из местных жителей заложников", - указали лидеры ДНР и ЛНР. 

Кроме того, подчеркивается в совместном заявлении, экономическая блокада, организованная правительством Украины совместно с радикалами, привела "к разрыву социальных и экономических связей когда-то единого народа Донбасса". "Таким образом, оставшиеся под контролем Украины районы Донбасса поставлены на грань гуманитарной и экологической катастрофы", - констатировали авторы документа. 

Основными направлениями программы гуманитарной помощи Захарченко и Плотницкий объявили оказание услуг в сфере медицины и образования, выплаты ветеранам и помощь "разделенным семьям". По их словам, созданы гуманитарные фонды по поддержке земляков. Также в программе предусмотрены совместные культурные, образовательные, спортивные мероприятия с участием представителей городов и сел по обе стороны линии соприкосновения. 

Главы республик также выразили обеспокоенность состоянием объектов инфраструктуры на территории Донецкой и Луганской областей. Захарченко и Плотницкий предложили свою схему обеспечения экологической безопасности региона, потребовав допуска своих инспекторов и гуманитарных сотрудников к жизненно важным объектам инфраструктуры на подконтрольных Киеву территориях Донбасса. 

В заключение главы республик призвали жителей подконтрольных Киеву городов и сел Донбасса объединить "усилия ради выживания и мира, для борьбы с теми, кто, сидя далеко в Киеве, Брюсселе и Вашингтоне, пытаются нас поссорить, кто богатеет на войне". 

Подводя итоги, Захарченко объявил, что в пятницу лидеры самопровозглашенных республик Донбасса впервые не голословно заявили о своих правах на территорию Луганской и Донецкой областей, но и "делом подтвердили, что об этом не забывают". По мнению главы ДНР, теперь мировые лидеры, и особенно Европа, "задумаются об этой вещи". Он предположил, что в ближайшие часы "там начнется тяжелая умственная работа, которая позволит дня через четыре что-нибудь решить".

Напомним, российские власти неофициально признали легитимность паспортов самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных областей. Представители РЖД, отечественных авиакомпаний и гостиниц получили негласные указания принимать соответствующие документы и оказывать услуги жителям Донбасса. Как стало известно РБК, это результат неофициальных договоренностей Москвы с властями непризнанных республик. 

О том, что по паспортам ДНР и ЛНР можно пересечь границу с Россией и летать внутренними рейсами, журналистам рассказали сами жители самопровозглашенных народных республик, источники в Госдуме и дипломатических кругах. Также эту информацию официально подтвердили в авиакомпании S7 Airlines. 

Зампред народного совета ДНР Денис Пушилин признал, что лично пользуется паспортом непризнанной республики с весны 2016 года и посещает по нему Россию. По его словам, возможность летать по документам ЛНР и ДНР предоставляют все российские авиакомпании "и S7, и "Аэрофлот", и "ЮТэйр". 

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