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Московский листок

Путин спешно открестился от "реституции" Исаакия голосами "источников"

Опубликовано 17.02.2017 в разделе комментариев 0

реакция рпц силовигархия ленинград реституция
Путин спешно открестился от "реституции" Исаакия голосами "источников"

Социологические опросы показывают, что спор вокруг Исаакиевского собора можно решить путем компромисса при условии совместного использования объекта светскими властями и Русской православной церковью, сообщил "Интерфаксу" высокопоставленный федеральный чиновник на условиях анонимности. 

"Социологические опросы населения демонстрируют, что жители России в целом поддерживают предложение о передаче Исаакия церкви. Однако у петербуржцев эта инициатива вызывает неприятие. Консенсус достигается при условии совместного использования собора светскими властями и церковью", — сказал собеседник агентства. 

Источник отметил, в соответствии с подготовленным петербургскими властями графиком передача Исаакия может занять более двух лет. "Другими словами, время для поиска взаимоприемлемого решения есть", — убежден собеседник "Интерфакса". 

В качестве одной из возможных правовых конструкций источник назвал государственно-конфессиональное партнерство, при которой Исаакий гарантированно сохранил бы юридический статус музея и штат сотрудников. 

Источник назвал решение передать собор РПЦ поспешным. "Оно не было согласовано с президентом РФ Владимиром Путиным, хотя сейчас глава государства "в курсе сложившейся ситуации", — отметил он. 

Собеседник агентства отметил также, что при поиске решения, устраивающего все стороны, можно опереться на аналогии. Показательным примером в этом смысле является Соловецкий монастырь. Соловецкий музей-заповедник, появившийся в конце 1960-х годов, продолжил свое существование и после возобновления монашеской жизни. В 2009 году наместник местного монастыря архимандрит Порфирий (Шутов) был назначен директором Соловецкого государственного историко-архитектурного и природного музея-заповедника.

От редакции: Однако! Ещё бы глава государства не был в курсе того, что уже грохочет едва ли не месяц на всю страну и окрест... Но Путин, как и с доской Маннергейма, действует подленько, прячась за спинами своих пешек. Вот не понравился Маннергейм (что, в общем, вот эти же самые "социологи" могли бы просчитать чуть пораньше) ленинградцам, которых он вместе с Гитлером морил блокадой, - так не понравился что аж стреляли в бравого гусара. Хитренький национальный лидер подождал-подожал, доску в царскосельскую ссылку отправил, а пешечек своих - показушно наказал.

Так Иванов, бравый министр обороны в прошлом - не худший из путинских кадров и, по слухам, один из кормчих "русской партии" (культурников), использующий, правда, слово "совок" в обиходе, - Иванов полетел со своих высот из Администрации Путина в экологи. Чуров - и так отставной козы барабанщик, тоже не обрадовался. Ну, а мединского за молодость лет и активную выслугу по линии империализма и дореволюционного патриотизма, всё же хитрец Путин решил приберечь. Может, ещё сгодится для поддержания рейтинга?..

С Исаакием - дело обстоит точно так же. Вызвавшая явный массовый гнев не только ленинградцев, "реституция" мгновенно отделяется от "рейтинга Путина". Царь "над схваткой", он же президент всех россиян и даже "совков". Опять бояре начудили - и Полтавченко, которому давно пророчили отставку, кажется, уже услышал обратный отсчёт. Перестарался по православной линии, бывает. Но как-то всё более явными становятся эти подковёрные "ходы конём". Как-то даже и скучно за ними наблюдать - за покачиванием весов общественного мнения, при том, что власть всё делает в пропаганде для того, чтобы православие и РПЦ полностью с ней ассоциировались и сливались в экстазе. А народ почему-то против. Всё же ему государственный статус ближе церковного. Может, потому что народ этот не православный, а советский, атеист и социалист?

Д.Ч.

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