Путин спешно открестился от "реституции" Исаакия голосами "источников"

Социологические опросы показывают, что спор вокруг Исаакиевского собора можно решить путем компромисса при условии совместного использования объекта светскими властями и Русской православной церковью, сообщил "Интерфаксу" высокопоставленный федеральный чиновник на условиях анонимности.

"Социологические опросы населения демонстрируют, что жители России в целом поддерживают предложение о передаче Исаакия церкви. Однако у петербуржцев эта инициатива вызывает неприятие. Консенсус достигается при условии совместного использования собора светскими властями и церковью", — сказал собеседник агентства.

Источник отметил, в соответствии с подготовленным петербургскими властями графиком передача Исаакия может занять более двух лет. "Другими словами, время для поиска взаимоприемлемого решения есть", — убежден собеседник "Интерфакса".

В качестве одной из возможных правовых конструкций источник назвал государственно-конфессиональное партнерство, при которой Исаакий гарантированно сохранил бы юридический статус музея и штат сотрудников.

Источник назвал решение передать собор РПЦ поспешным. "Оно не было согласовано с президентом РФ Владимиром Путиным, хотя сейчас глава государства "в курсе сложившейся ситуации", — отметил он.

Собеседник агентства отметил также, что при поиске решения, устраивающего все стороны, можно опереться на аналогии. Показательным примером в этом смысле является Соловецкий монастырь. Соловецкий музей-заповедник, появившийся в конце 1960-х годов, продолжил свое существование и после возобновления монашеской жизни. В 2009 году наместник местного монастыря архимандрит Порфирий (Шутов) был назначен директором Соловецкого государственного историко-архитектурного и природного музея-заповедника.

От редакции: Однако! Ещё бы глава государства не был в курсе того, что уже грохочет едва ли не месяц на всю страну и окрест... Но Путин, как и с доской Маннергейма, действует подленько, прячась за спинами своих пешек. Вот не понравился Маннергейм (что, в общем, вот эти же самые "социологи" могли бы просчитать чуть пораньше) ленинградцам, которых он вместе с Гитлером морил блокадой, - так не понравился что аж стреляли в бравого гусара. Хитренький национальный лидер подождал-подожал, доску в царскосельскую ссылку отправил, а пешечек своих - показушно наказал.

Так Иванов, бравый министр обороны в прошлом - не худший из путинских кадров и, по слухам, один из кормчих "русской партии" (культурников), использующий, правда, слово "совок" в обиходе, - Иванов полетел со своих высот из Администрации Путина в экологи. Чуров - и так отставной козы барабанщик, тоже не обрадовался. Ну, а мединского за молодость лет и активную выслугу по линии империализма и дореволюционного патриотизма, всё же хитрец Путин решил приберечь. Может, ещё сгодится для поддержания рейтинга?..

С Исаакием - дело обстоит точно так же. Вызвавшая явный массовый гнев не только ленинградцев, "реституция" мгновенно отделяется от "рейтинга Путина". Царь "над схваткой", он же президент всех россиян и даже "совков". Опять бояре начудили - и Полтавченко, которому давно пророчили отставку, кажется, уже услышал обратный отсчёт. Перестарался по православной линии, бывает. Но как-то всё более явными становятся эти подковёрные "ходы конём". Как-то даже и скучно за ними наблюдать - за покачиванием весов общественного мнения, при том, что власть всё делает в пропаганде для того, чтобы православие и РПЦ полностью с ней ассоциировались и сливались в экстазе. А народ почему-то против. Всё же ему государственный статус ближе церковного. Может, потому что народ этот не православный, а советский, атеист и социалист?

Д.Ч.

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