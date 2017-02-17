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Московский листок

Советские "тушки" отбомбились по игиловским объектам в Ракке

Опубликовано 17.02.2017 в разделе комментариев 0

сирия игил исламизм возмездие
Советские "тушки" отбомбились по игиловским объектам в Ракке

Российские дальние бомбардировщики Ту-95МС нанесли удары крылатыми ракетами Х-101 по объектам "Исламского государства" в районе сирийского города Ракка, сообщили в Минобороны РФ. 

"17 февраля 2017 года стратегические ракетоносцы Ту-95МС с территории Российской Федерации совершили перелет над территорией Ирана и Ирака и нанесли авиационный удар крылатыми ракетами Х-101 по объектам террористов ИГИЛ (прежнее название "Исламского государства", организация запрещена в РФ - прим. ТАСС) в районе города Ракка (Сирийская Арабская Республика). Объектами поражения являлись базовые лагеря и центры подготовки боевиков, а также пункт управления одного из крупных отрядов ИГИЛ", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, все цели были уничтожены. Бомбардировщики прикрывали российские истребители Су-30СМ и Су-35С, базирующиеся на аэродроме Хмеймим.

"После успешного выполнения боевой задачи все российские самолеты вернулись на аэродромы базирования", - уточнили в Минобороны.

Напомним, 10 февраля глава ЦРУ Майк Помпео, который накануне прибыл с визитом в Анкару для обсуждения взаимодействия с Турцией в ходе операции против террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, ДАИШ, запрещена в РФ), особое место в переговорах уделил теме подготовки операции по освобождению от террористов сирийского города Ракка. 

Это первая зарубежная поездка Помпео после его назначения на пост главы ЦРУ. И как можно судить по итоговым заявлениям турецкой стороны, переговоры директора ЦРУ с главой Национальной разведывательной организации Турции (MIT) Хаканом Фиданом были успешными. 

После них и Помпео, и Фидан встретились с президентом Турции Тайипом Эрдоганом, обсудив с ним ситуацию в Сирии и события на Ближнем Востоке. 

Контакты прошли в закрытом для прессы режиме. Однако особое внимание на встрече было приковано к перспективам развития сотрудничества Турции и США в борьбе с ИГ, а конкретно - планируемая операция в Ракке. Этот город считается одной из "столиц" группировки в регионе.  

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