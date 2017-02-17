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Московский листок

Белорусский майдан тунеядцев намечается. Спасибо Роснефти и Газпрому

Опубликовано 17.02.2017 в разделе комментариев 0

газпром белоруссия кризис силовигархия роснефть майдан
Белорусский майдан тунеядцев намечается. Спасибо Роснефти и Газпрому

В Минске прошел несанкционированный властями «Марш рассерженных белорусов». Сообщается, что около тысячи человек, которые собрались на Октябрьской площади, приняли резолюцию с требованиями к руководству страны, которую зачитал кандидат в президенты Белоруссии на выборах 2010 года Николай Статкевич. 

В частности, протестующие требуют отменить декрет «о тунеядцах», «вернуть свободные и честные выборы», а также прекратить повышение тарифов ЖКХ и пенсионного возраста. Сотрудники милиции не препятствуют проведению мероприятия. 

Ранее сообщалось, что «налог на тунеядство» заплатили только 10% белорусов, которым прислали извещения.

От редакции: Казалось бы, причём тут недавние "тёрки" газпромовских, транснефтяных и роснефтяных хапуг и руководства Белоруссии? А вы не вспоминаете аналогичный сценарий, чётко, по эпизодам, точно так же разворачивавшийся на Украине? Сперва долгие "газовые войны", априорно национально озлобляющие, провоцирующие осознание себя (украинцев) какими-то инакими, нежели те, кто диктует цену на газ. А чей это газ? Что, может, Миллер приложил какие-то усилия хотя бы как инженер для того, чтобы советский газ добывать? Нет, в том-то и дело, что газ, включая газопровод Уренгой-Помары-Ужгород - добывали в СССР все вместе, а теперь желают торговаться порознь. 

Что же в Белоруссии? Да то же самое - драконовскими поборами всё того же Газпрома провоцируются национал-демократические выступления, ненависть к правительству. И, главное, кого ненависть-то - кто субъекты протеста? Да тунеядцы! Именно те, кого в своё время Советская власть так называла и наказывала, и даже высылала - что было для них особой честью. "Тунеядцы против рабочего класса" - вот как надо сформулировать формирующуюся оппозицию. Тунеядцы-демократы, евроинтеграторы, желающие широкой приватизации, желающие стать уже не просто тунеядцами, а полноценными буржуями - всё на постсоветской арене повторяется. Единожды сотворённый самочинно коллапс, повторяется уже в виде маленького фарса, то на Украине, то в Белоруссии. А Газпром - знай, закручивает своё вентиль, заменяя собой МИД РФ...

Д.Ч.

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