Депутат-оптимизатор Гаффнер познакомится с прожиточным минимумом в своей собственной жизни

Свердловскому депутату-банкроту Илье Гаффнеру, прославившемуся в 2015 году советом россиянам поменьше есть в кризис, Арбитражный суд Свердловской области определил выделять ежемесячно на содержание денежные средства в размере величины прожиточного минимума и 30,6 тысячи рублей на трех детей, находящихся на его иждивении, говорится в определении суда, на которое ссылается РАПСИ.

Гаффнер, признанный банкротом в июле 2016 года, просил исключить из конкурсной массы средства в размере установленной для него величины прожиточного минимума и трех несовершеннолетних детей, находящихся на его иждивении, до окончания процедуры реализации имущества, а также 208,5 тысячи рублей за истекший период.

Заявление должника было удовлетворено частично. "Суд полагает необходимым исключить из конкурсной массы должника денежные средства в размере 10 653 рубля в месяц на содержание Гаффнера И.В., 30 621 рубль в месяц - на содержание детей, за период с 01.02.2017 по 31.03.2017", - говорится в определении суда.

Конкурсная масса - имущество должника, имеющееся на момент открытия конкурсного производства. Вопрос о формировании конкурсной массы возникает при ликвидации юридического лица, признанного банкротом. Депутат просил спасти часть его имущества, которое должно было пойти на погашение долгов.

Как сообщало агентство Ura.Ru, ожидалось, что ходатайство будет рассмотрено на заседании суда в понедельник, 13 февраля. Однако в электронной картотеке дел арбитража решение по заявлению было опубликовано лишь 15 февраля.

Какое именно имущество Гаффнер пытался спасти, исключив из конкурсной массы, - неизвестно. В беседе с журналистом агентства он отказался от комментариев.

Как отмечает сайт 66.ru, прожиточный минимум для трудоспособного населения в Свердловской области в первом квартале 2017 года установлен на уровне 10653 руб., для детей (иждивенцев) - 10207 рублей.

Перейти на прожиточный минимум - было одним из советов от земляков после его антикризисного совета "Если, допустим, денежных средств мало, то, наверно, надо задуматься о здоровье и как-то поменьше питаться". Жители Екатеринбурга в ответ предложили депутату также "меньше воровать" и пересесть на общественный транспорт.

Депутат Гаффнер в декабре 2015 года был исключен из политсовета регионального отделения "Единой России". Областной арбитражный суд в январе 2017 года продлил на четыре месяца срок реализации имущества Гаффнера.

Ещё немного из партийных новостей "ПЖиВ": позавчера Роскомнадзор потребовал от видеохостинга YouTube убрать из общего доступа созданный сторонниками Алексея Навального ролик о предвыборных обещаниях «Единой России», с которыми партия шла на выборы в 2002 году. Как написал оппозиционер в своем блоге, команда YouTube прислала ему письмо, где попросила удалить контент, который вызвал претензии надзорного ведомства. В уведомлении отмечается, что по мнению Роскомнадзора данный видеоматериал нарушает федеральный закон РФ №139 «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

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