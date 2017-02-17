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Московский листок

Дежурных по эскалаторам в Метрополитене им. В.И.Ленина заменят слесарями

Опубликовано 17.02.2017 в разделе комментариев 0

москва кризис оптимизация метрополитен
Дежурных по эскалаторам в Метрополитене им. В.И.Ленина заменят слесарями

Должности дежурных у эскалаторов в московском метрополитене в скором времени будут сокращены, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе подземки в пятницу. 

"Обязанности дежурных перейдут к специалистам более широкого профиля, способным оперативно реагировать на любые нештатные ситуации, что повысит безопасность пассажиров на эскалаторах. Контроль будет осуществляться как у эскалатора, так и через систему видеонаблюдения. При этом будет сокращена должность дежурного и введена должность слесаря-электрика", - пояснил собеседник агентства. 

По его словам, целью реорганизации является повышение общего уровня квалификации работников и как следствие безопасности пассажиров. 

"Всем сотрудникам, занимающим упраздняемую должность, будет предложена как должность слесаря-электрика, так и другая имеющаяся работа в метрополитене, исходя из их индивидуальных особенностей и пожеланий. Это положительно скажется на материальном благосостоянии работников, которые пройдут курсы повышения квалификации и, соответственно, смогут занимать более высокооплачиваемые должности", - отметили в пресс-службе.

Между тем, отметим, это не единственная оптимизация в Московском метрополитене, переживающем не лучшие времена. 

В профсоюзе работников московского метрополитена заявили о серьезной нехватке запасных частей для обслуживания вагонов поездов. Зампредседателя профсоюза Василий Шеляков в интервью радио "Говорит Москва" рассказал, что иногда вагоны "чинят" с помощью проволоки. Работники не говорят об этом из опасений быть уволенными, утверждает он. 

"Во многих депо сейчас нехватка запчастей, людям нечем проводить качественный ремонт. При этом бастовать никто не будет - люди запуганы, у них ипотеки, кредиты, и руководство этим пользуется", - заявил Шеляков. 

В пресс-службе метрополитена АГН "Москва" назвали сообщения СМИ о ремонте вагонов проволокой не соответствующими действительности. "Данными провокационными сообщениями эти издания вводят общественность в заблуждение и наносят репутационный вред крупнейшему транспортному предприятию столицы".  

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